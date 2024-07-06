Kirada Yüzde 25 Zam Sınırı Kalktı: Yeni Zam Oranları Açıklandı

1 Temmuz 2024 itibarıyla kirada yüzde 25 zam sınırı sona erdi. Kiracılar ve ev sahipleri, yeni zam oranlarını merakla araştırıyor. Son aylarda konut kiralarındaki yıllık artış oranı yeniden düzenlenmiş durumda. Artık zam oranları, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek.

Yüzde 65.07'lik Yeni Zam Oranı

Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon verilerine göre, konut kiralarındaki yıllık artış oranı yüzde 65.07 olarak belirlendi. Bu oran, özellikle büyük şehirlerde yaşayan kiracıları önemli ölçüde etkileyecek. Örneğin, aylık 20 bin lira kira ödeyen bir kiracı, yüzde 65.07'lik artışla birlikte 13 bin lira daha fazla ödeme yapacak ve böylece aylık kira bedeli 33 bin liraya yükselecek.

Ev Sahipleri İçin Üst Sınır

2 Temmuz itibarıyla yıllık zam dönemi gelen kiracılar, yüzde 65.07 oranında zam yapacak. Ev sahipleri ise bu oran üzerinde bir zam talep edemeyecek. Bu düzenlemeyle birlikte, yüksek enflasyon oranlarına rağmen kira artışları belirli bir sınırda tutulacak.

Kira Artışlarında Yasal Sınırlar

TÜFE 12 Aylık Ortalaması Üstünde Zam: Kanunlara göre, kira sözleşmelerinde TÜFE ortalaması üzerinde yazılan her türlü oran geçersiz sayılacak. Mevcut TÜFE ortalaması yüzde 65.07 oldu ve bu oran üst sınır olarak kabul ediliyor. Daha Önce Yüzde 25 Zam Yapıldıysa: Nisandan nisana yenilenen sözleşme ve yapılan zam için yüzde 25 sınırı uygulanmışsa, ev sahibi yeni bir zam dönemi için nisan 2025’i bekleyecek. Ara zam yapılması hukuken geçersizdir. Daha Düşük Sabit Zam: TÜFE ortalaması altında sabit bir zam sözleşmeye eklenip uygulanabilir.

Dava Süreci Devam Eden Kiracılar

Dava sürecinde olan kiracılar da yenileme döneminde yasal oranı uygulamak zorunda. Yenileme dönemlerinde yasal zam oranlarının dışına çıkılması mümkün değil.

İş Yerleri İçin Uygulama

İş yerleri için kirada bir zam sınırı uygulanmadı. Onlar için mevcut TÜFE ortalama sistemi devam ediyor. Bu değişiklikler, hem kiracıları hem de ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor ve piyasa üzerindeki etkilerini zaman gösterecek.

Kiracılar ve ev sahipleri, yeni düzenlemeleri dikkate alarak kira sözleşmelerini güncellemeli ve yasal sınırlar içinde kalmaya özen göstermelidir.