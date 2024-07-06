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Bakanlıktan Milyonlarca TL Ceza

Bakanlıktan Milyonlarca TL Ceza
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Kayıt Dışı Çalışma ile Mücadele: Bakanlıktan Milyonlarca TL Ceza

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında iş yerlerine milyonlarca lira ceza kesti. Bakanlık, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesindeki 900 iş müfettişi ile gerçekleştirilen teftişlerin detaylarını paylaştı.

Hedef 2 Milyon Çalışan Denetimi

2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon çalışana denetim yapıldığını belirten Bakanlık, 2024 yılı için 2 milyon çalışanın denetlenmesinin hedeflendiğini açıkladı. İş teftişi faaliyetlerinin; çalışma şartları, iş ortamı koşulları, çalışma süreleri, ücret düzenlemeleri, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri, kayıt dışılıkla mücadele, çocuk işçiliği, genç ve kadın işçilerin çalışma şartları, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konuları içerdiği belirtildi.

11 Farklı Sektörde Önleyici Teftişler

Maden, inşaat ve ulusal zincir marketler başta olmak üzere 19 sektörde yer alan iş yerlerinde teftişlerin sürdüğünü belirten Bakanlık, teftişlerin ihbar ve şikayetlerin yanı sıra çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu belirlendiğini ifade etti. 2024 yılında, çalışma süreleri, fazla çalışma, genel ve hafta tatilinde yapılan çalışmalar, ücret ve izin gibi çalışma koşullarına yönelik 8 farklı sektörde; iş sağlığı ve güvenliği yönünden ise 11 farklı sektörde önleyici teftişler sürdürülecek.

2024'ün İlk Yarısında 212 Milyon Lira Ceza Kesildi

Bakanlık, yılın ilk yarısında iş yerlerine 212 milyon lira ceza kesti. İş yerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıkların iş müfettişleri tarafından yakından izlendiği, mevzuata uyumun sağlanması için işverenlere rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlendiği açıklandı. Mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine idari yaptırımlar uygulandı.

Kayıt Dışılıkla Mücadelede Kararlılık

2023 yılında gerçekleştirilen teftişlerde, 315 milyon lira işçi alacağının ve 160 milyon lira kamu alacağının ödenmesi sağlandı ve mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 435 milyon lira idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk yarısında ise 132 milyon lira işçi alacağının ve 37 milyon lira kamu alacağının ödenmesi sağlanarak, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerlerine 212 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, kayıt dışılıkla mücadele ve iş teftişi faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, iş yerlerinin mevzuata uyum sağlamasının önemini bir kez daha hatırlattı.

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