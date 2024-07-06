Emekli Maaşı Hesabında Değişiklik: Üç Yeni Formül Gündemde

Emekli maaşlarıyla ilgili önemli değişiklikler geliyor. Meclis, emekli maaşı hesabında kullanılacak üç yeni formülü gündemine aldı. Milyonları ilgilendiren bu değişiklikler, emekli maaşlarının daha adil bir şekilde düzenlenmesini hedefliyor.

Temmuz Zammı Kesinleşti

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 zam yapılacağı belirlendi. Ancak kök maaşı 8.020 TL'nin altında olan emeklilerin bu zamdan tam olarak faydalanamaması üzerine tepkiler büyüdü.

Kök Maaş Tartışmaları

Kök maaşı 8.020 TL'nin altında olan 3 milyonu aşkın emeklinin maaşı değişmeyecek. Bu gruptaki emekliler için en düşük emekli maaşının 10.000 TL olarak belirlenmesi planlanıyor. Hükümet, bu durumu düzeltmek için üç farklı formül üzerinde çalışıyor:

1. Refah Payı Verilmesi

Bu formülle, enflasyon oranının üzerine ek bir zam yapılması planlanıyor. Böylece emeklilerin alım gücü artırılacak ve yaşam standartları iyileştirilecek.

2. Zamların Eşitlenmesi

Ocak ayında uygulanan bu yöntemle, farklı kesimlerin zam oranlarının aynı seviyeye getirilmesi hedefleniyor. Bu sayede emekliler arasındaki gelir farkları azalacak.

3. Taban Maaşın Artırılması

Şu anda 10.000 TL olan en düşük emekli maaşının 12-14 bin TL arasına çıkarılması gündemde. Bu düzenlemeyle, özellikle düşük maaş alan emeklilerin gelir seviyeleri yükseltilecek.

Yasal Düzenlemeler Gerekiyor

Bu ek ödemelerin ve düzenlemelerin gerçekleştirilebilmesi için yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Hükümetin karar vermesinin ardından, bu düzenlemeler yasa teklifi olarak TBMM'ye sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Bu değişiklikler, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeyi ve daha adil bir maaş dağılımı sağlamayı amaçlıyor. Meclisin alacağı kararlar, milyonlarca emekli için önemli bir gelişme olacak.