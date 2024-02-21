Kirada İfşa Dönemi Başladı: Ev Sahiplerine Vergi Uyarısı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kira gelirleri için ödenen vergi kayıplarını önlemek amacıyla yeni bir adım attı. Kiracılardan Kira Bildirim Formu doldurmalarını talep eden GİB, ev sahiplerini düşük vergi ödemelerinden korumak için önlemler almaya başladı.

GİB, ev sahiplerinin aldıkları kira miktarlarını düşük göstererek vergiden kaçmalarını engellemek adına evlere tek tek giderek, kiracılardan bilgi alacak. Bu yoklama usulüyle gerçekleşecek denetimde, kiracıların ödedikleri kira miktarları ve kaç yıldır kiracı olduklarına dair detaylı bilgiler istenecek.

Eğer kiracı evde bulunmuyorsa, GİB tarafından bırakılan mektup aracılığıyla belirli gün ve saatler içinde vergi dairesine gelmeleri istenecek. Bu talebe uymayan kiracılar ise internet üzerinden kira bilgilerini paylaşabilecek.

GİB, vergi kayıplarını önlemek için üç aşamalı bir sistem devreye soktu:

Vergi dairesi görevlileri yoklama usulü ile kira bilgilerinde tutarsızlık belirlediği adreslere giderek, kiracılar ile yüz yüze bilgi alışverişinde bulunacak. Kiracıya ulaşılamazsa, mektup bırakılarak belirli bir tarihte vergi dairesine gelmeleri istenecek. GİB, internet üzerinden doldurulacak kira bildirim formu aracılığıyla kiracı bilgilerine ulaşarak ev sahibinin beyanını kontrol edecek.

Kiracılar Nasıl Bildirim Yapacak? GİB, kiracılara vergi bildirim formunu doldurma konusunda şu adımları önerdi: