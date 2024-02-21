Hem İstifa Edip Hem de Tazminat Alabilirsiniz: İşte Şartlar!

Milyonlarca çalışanın, istifa etmeleri halinde birikmiş tazminatlarını alamayacakları yanılgısıyla şirketlerinde istenmeyen şartlarda çalışmaya devam etmelerine gerek yok. İş Kanunu'ndaki son düzenleme ile birlikte, istifa ederek tazminat alma hakkı kazanmak artık mümkün.

Birçok çalışan, sadece işten çıkarılırsa tazminat alabileceklerini düşünüyor ancak iş değiştirmek ya da çalışmamak isteyenler, istifa etmeleri durumunda tazminat haklarını kaybedeceklerini sanıyor. Ancak işyerinde yaşanan bazı ihlaller ve şartlar altında, istifa eden çalışanlar da tazminat alabilir.

İstifa ederek tazminat alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. İş Kanunu'nda yer alan işyeri ihlalleri, çalışanlara bu hakkı tanıyor. İşte istifa edip tazminat almanızı sağlayacak bazı işyeri ihlalleri:

Maaşın belirlenen tarihte ödenmemesi

Fazla mesai ücreti eksik veya geç ödenmesi

Şef, yönetici veya müdür tarafından uygulanan baskı ve mobbing

Maaşın kısmen hesaba yatırılıp kısmen elden verilmesi

Yıllık izinlerin veya resmi tatillerin kullanılmaması

Bu gibi ihlallerin yaşandığı durumlarda, çalışanlar şikayet dilekçesiyle haklarını savunabilir ve istifa ettikleri halde tazminat alabilirler. Mahkemeye gitmeden, işyerindeki ihlallerin şikayet edilmesi genellikle çalışanın haklı bulunmasına ve tazminat almasına yol açıyor. İstifa eden kişinin dava açmasına gerek kalmadan, yapılacak şikayet dilekçesi ile tazminat hakkı kazanmak mümkün olabiliyor.