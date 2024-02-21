Dev İki Şirket Halka Arz Ediliyor: Talep Toplama Tarihleri Açıklandı

Borsa İstanbul, Oba Makarnacılık (OBAMS) ve Alves Kablo'nun (ALVES) halka arz talep toplama tarihlerini ve tahmini dağıtılacak lot miktarlarını duyurdu.

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) onayıyla halka arz sürecine giren Oba Makarnacılık (OBAMS) ve Alves Kablo'nun (ALVES) talep toplama tarihleri belirlendi.

Oba Makarnacılık (OBAMS):

Halka arzda 96.336.345 TL nominal değerli payları, 39,24 TL sabit fiyattan satışa sunacak.

Talep toplama tarihleri: 22 - 23 Şubat.

Tahmini dağıtılacak lotlar:

2 milyon katılım: ~ 24 Lot (941 TL)

3,5 milyon katılım: ~ 14 Lot (549 TL)

Not: Gıda devinin halka arzında yatırımcılar T1 ve T2 bakiyelerini kullanamayacak.

Alves Kablo (ALVES):

SPK'dan halka arz onayı alan şirket, 40 milyon TL nominal değerli paylarını 19,45 TL sabit fiyattan satışa sunacak.

Talep toplama tarihleri: 22 - 23 Şubat.

Tahmini dağıtılacak lotlar:

3 milyon katılım: ~ 11 Lot (214 TL)

4 milyon katılım: ~ 8 Lot (155 TL)

Not: Yatırımcılar, halka arzda T1 ve T2 bakiyelerini kullanamayacak. Halka arz sonrası her iki şirket, Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.