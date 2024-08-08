Instagram'ın Ardından Bir Erişim Engeli Daha!

Instagram'ın Ardından Roblox'a Erişim Engeli

Türkiye'de çocuk istismarı suçlamaları nedeniyle Instagram'ın ardından popüler çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Roblox.com'un erişime kapatılmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan Yapılan Açıklama:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Roblox.com'un erişime kapatılması kararının Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda alındığı belirtildi. Adana 6. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli uygulanmıştır.

Karar Metninden:

Karar metninde şu ifadelere yer verildi: "URL adresinin çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması açısından engellenmesinin önem teşkil ettiği gerekçesi ile erişimin engellenmesini talep ettiği, Hakimliğimizin 01/08/2024 tarih ve 2024/5032 değişik iş sayılı kararıyla talebin yerinde görülerek erişim engellenmesine karar verildiği anlaşılmıştır."

Erişim Engeli Neden Önemli?

Bu karar, çocukların çevrimiçi platformlarda maruz kalabileceği istismar risklerini azaltmak amacıyla alınmış olup, Türkiye'de internet güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak görülmektedir. Erişim engeli, çocukların korunması ve güvenli bir dijital ortam sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir.

Roblox'un yanı sıra Instagram gibi büyük platformlara getirilen bu tür erişim engelleri, dijital ortamda güvenliğin sağlanması konusunda ciddi adımlar atıldığını göstermektedir. Bu tür önlemler, çocukların çevrimiçi dünyada daha güvenli bir şekilde vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla alınmaktadır.



