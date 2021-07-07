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KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?
ISPARTA
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Bağ-Kur ve SSK emeklisinin bayram ikramiyelerini alacağı tarih belli oldu

Son dakika... Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin bayram ikramiyeleriyle ilgili beklediği son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek" dedi.

Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi geldi. Bakan Bilgin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı.

BAĞ-KUR, SSK VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHLERİ AÇIKLANDI
Bakan Bilgin yaptığı son dakika açıklamasıyla  "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek. Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.

ERDOĞAN ZAM MÜJDESİ VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere zam müjdesi vermişti. 

Erdoğan "Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz" demişti.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR? 
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

EMEKLİ: 1.100 TL
ÖLÜM AYLIĞI (% 50): 550 TL
ÖLÜM AYLIĞI (% 25): 275 TL.
2 AYLIK ALANA: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANA: İş göremezlik derecesi oranında...
 
 
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