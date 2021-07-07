Bağ-Kur ve SSK emeklisinin bayram ikramiyelerini alacağı tarih belli oldu

Son dakika... Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin bayram ikramiyeleriyle ilgili beklediği son dakika açıklaması geldi. Bakan Bilgin, "Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek" dedi.



Milyonlarca emeklinin beklediği son dakika haberi geldi. Bakan Bilgin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi açıkladı.

BAĞ-KUR, SSK VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHLERİ AÇIKLANDI

ERDOĞAN ZAM MÜJDESİ VERMİŞTİ

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Bakan Bilgin yaptığı son dakika açıklamasıyladedi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada emeklilere zam müjdesi vermişti.Erdoğandemişti.Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.EMEKLİ: 1.100 TLÖLÜM AYLIĞI (% 50): 550 TLÖLÜM AYLIĞI (% 25): 275 TL.2 AYLIK ALANA: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANA: İş göremezlik derecesi oranında...