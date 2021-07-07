GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta Valisi Seymenoğlu Gönen'de...

Isparta Valisi Seymenoğlu Gönen'de...
ISPARTA
G.Tarihi: 07.07.2021 17:55
38 Okunma
0
KÖYDE DEVLET VATANDAŞ İŞBİRLİĞİ İLE PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇİYOR
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamında Gönen ilçe Kaymakamı Yaşar Artar ile birlikte ilçeye bağlı Gölbaşı köyünü ziyaret etti.

VALİ SEYMENOĞLU; GÖLBAŞI KÖYÜNDE
KÖYDE DEVLET VATANDAŞ İŞBİRLİĞİ İLE PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇİYOR
Köy muhtarı Osman Çetinkaya ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Seymenoğlu, köyde devlet vatandaş işbirliği yapımı tamamlanan 500 metre kare kapalı 1500 metre kare de açık alana sahip sosyal tesislerin açılışını gerçekleştirdi.
Sosyal tesisi gezen Vali Seymenoğlu; böylesi güzel bir projeyi ortaya çıkaran köy halkını tebrik etti.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ardından yine devlet vatandaş işbirliği ile köye kazandırılan MOBESE kamera sistemini inceleyerek proje ile ilgili bilgi aldı.
Köy meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, Köy muhtarı ve vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek istek ve talepleri dinledi.
Vali Seymenoğlu genç nüfusun fazla olduğu Gölbaşı köyünde son olarak yapılması planlanan halı saha projesinin uygulanacağı bölgede incelemelerde bulundu.
 
 
210835509-820675568835562-1848769638510120183-n211006739-820675542168898-9021473759179014192-n211458469-820675422168910-600940214966986062-n211491361-820675525502233-2450380752218683315-n211576727-820675392168913-3574374553354653941-n211700840-820675475502238-2642390079397172013-n211888036-820675492168903-8551307180828191563-n212345920-820675565502229-8102051699002963426-n212582241-820675682168884-8044397294086896058-n212869371-820675765502209-8644745749376312315-n213120592-820675782168874-587628674619326311-n213366832-820675405502245-1332969498736464230-n213842809-820675585502227-3124023161641102773-n214381813-820675722168880-3905775293734163482-n


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?
Isparta’mızda güzel günler yaşıyoruz
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Isparta'da kaçak sigaralar yakalandı
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
KGM - 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA ITKM AÇILDI 2021
Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli ve Memurun zam oranları belli oldu
İŞTE ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2021 KİM NE KADAR ALIYOR?
Bakanlık'tan Müze Kart Açıklaması
YAKAÖREN YAYLASINDA KİRAZ HASADI BAŞLADI
ISPARTA PENCERE AVM'DEN FUARA ÖZEL KAMPANYA
ISPARTA BAŞKENT MOBİLYA'DAN FUARDA DEV İNDİRİM
Ispartalı ahşap ustasının eserleri fuarda büyük ilgi gördü
LAVANTA KOKULU KÖY SEZONA HAZIRLANIYOR
ISPARTA’NIN İLK OTO EKSPERTİZ İSTASYONU 35 YILLIK TECRÜBESİYLE OTO YASİN
KALECAMPEN'DEN SANTEK FUARI'NA ÖZEL KAMPANYA!
İNSTAGRAM FENOMENLERİ ISPARTA'DA
ISPARTA'DA EMNİYETTEN KAÇAK İÇKİ, AKARYAKIT VE FETÖ OPERASYONU
Isparta'da Emniyetten narkotik operasyon
Isparta'da ilçede deprem!
Aranan 143 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da telefonla dolandırıcılık olayı
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayları
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-et-urunleri-mangal-alo-paket-siparisisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN ISPARTA 32 SPOR'A DESTEK!06 Temmuz 2021
KALECAMPEN'DEN SANTEK FUARI'NA ÖZEL KAMPANYA!KALECAMPEN'DEN SANTEK FUARI'NA ÖZEL KAMPANYA!02 Temmuz 2021
Isparta'da ilçede deprem!Isparta'da ilçede deprem!02 Temmuz 2021
İNSTAGRAM FENOMENLERİ ISPARTA'DAİNSTAGRAM FENOMENLERİ ISPARTA'DA02 Temmuz 2021
Türkiye'de 3. doz aşılama başladı: Aşı olmayanlar için büyük tehlike!Türkiye'de 3. doz aşılama başladı: Aşı olmayanlar için büyük tehlike!02 Temmuz 2021
ISPARTA’NIN İLK OTO EKSPERTİZ İSTASYONU 35 YILLIK TECRÜBESİYLE OTO YASİNISPARTA’NIN İLK OTO EKSPERTİZ İSTASYONU 35 YILLIK TECRÜBESİYLE OTO YASİN02 Temmuz 2021
İŞTE ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2021 KİM NE KADAR ALIYOR?İŞTE ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2021 KİM NE KADAR ALIYOR?05 Temmuz 2021
Ispartalı ahşap ustasının eserleri fuarda büyük ilgi gördüIspartalı ahşap ustasının eserleri fuarda büyük ilgi gördü04 Temmuz 2021
Türkiye’ye "Burdur" modeliTürkiye’ye "Burdur" modeli03 Temmuz 2021
Bakanlık'tan Müze Kart AçıklamasıBakanlık'tan Müze Kart Açıklaması04 Temmuz 2021
ISPARTA'DA EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ 15 BİN ESER VAR!ISPARTA'DA EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ 15 BİN ESER VAR!04 Temmuz 2021
ISPARTA'DA EMNİYETTEN KAÇAK İÇKİ, AKARYAKIT VE FETÖ OPERASYONUISPARTA'DA EMNİYETTEN KAÇAK İÇKİ, AKARYAKIT VE FETÖ OPERASYONU02 Temmuz 2021
Aranan 143 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 143 şahıs Isparta'da yakalandı02 Temmuz 2021
Isparta'da en taze et ürünleriyle Türker KasapIsparta'da en taze et ürünleriyle Türker Kasap02 Temmuz 2021
ISPARTA ITKM AÇILDI 2021ISPARTA ITKM AÇILDI 202105 Temmuz 2021
ISPARTA PENCERE AVM'DEN FUARA ÖZEL KAMPANYAISPARTA PENCERE AVM'DEN FUARA ÖZEL KAMPANYA04 Temmuz 2021
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olaylarıIsparta'da motosiklet hırsızlığı olayları02 Temmuz 2021
Isparta'da telefonla dolandırıcılık olayıIsparta'da telefonla dolandırıcılık olayı02 Temmuz 2021
LAVANTA KOKULU KÖY SEZONA HAZIRLANIYORLAVANTA KOKULU KÖY SEZONA HAZIRLANIYOR03 Temmuz 2021
KGM - 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURUKGM - 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU05 Temmuz 2021