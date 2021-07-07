VALİ SEYMENOĞLU; GÖLBAŞI KÖYÜNDE

KÖYDE DEVLET VATANDAŞ İŞBİRLİĞİ İLE PROJELER BİR BİR HAYATA GEÇİYOR

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu çalışma ziyareti kapsamında Gönen ilçe Kaymakamı Yaşar Artar ile birlikte ilçeye bağlı Gölbaşı köyünü ziyaret etti.Köy muhtarı Osman Çetinkaya ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Seymenoğlu, köyde devlet vatandaş işbirliği yapımı tamamlanan 500 metre kare kapalı 1500 metre kare de açık alana sahip sosyal tesislerin açılışını gerçekleştirdi.Sosyal tesisi gezen Vali Seymenoğlu; böylesi güzel bir projeyi ortaya çıkaran köy halkını tebrik etti.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ardından yine devlet vatandaş işbirliği ile köye kazandırılan MOBESE kamera sistemini inceleyerek proje ile ilgili bilgi aldı.Köy meydanında vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, Köy muhtarı ve vatandaşlar ile bir süre sohbet ederek istek ve talepleri dinledi.Vali Seymenoğlu genç nüfusun fazla olduğu Gölbaşı köyünde son olarak yapılması planlanan halı saha projesinin uygulanacağı bölgede incelemelerde bulundu.