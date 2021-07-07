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EĞİRDİR YAZ TURİZMİNİN GÖZBEBEĞİ OLACAK

EĞİRDİR YAZ TURİZMİNİN GÖZBEBEĞİ OLACAK
ISPARTA
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*ANTALYA REHBERLER ODASI BAŞKANI HAYATİ KORUCU
VE PROFESYONEL REHBERLER EĞİRDİR’DEN MUTLU AYRILDI.
 
*BAŞKAN VELİ GÖK MİSAFİRLERLE BİZZAT KENDİSİ İLGİLENDİ.
 
*EĞİRDİR YAZ TURİZMİNİN GÖZBEBEĞİ OLACAK.
 
Antalya’da bin 700 turist rehberi üyesi bulunan Antalya Turist Rehberleri Odası (ARO) Başkanı Hayati Korucu ve 50 üyesi Eğirdir’e çıkarma yaptı.
İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman ÇOT’unda katıldığı programda Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK misafirlerle bizzat kendisi ilgilendi.
Ülke genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgeli olarak çalışan yaklaşık 12 bin profesyonel turist rehberi, yeni sezonun açılması ile birlikte normale dönmeye başladı. Pandemi sürecinde turist sayısının azalması ile olumsuz etkilenen rehberler, yeni sezondan beklentilerini yüksek tutuyor.
“Önümüzdeki süreçten umutluyuz”
ARO Başkanı Hayati Korucu, “Pandemi ile ülke turizmimiz sarsıldı. Bu geçen 365 günün içerisinde maalesef turizm sektöründe en çok etkilenen sektörlerden birisi de profesyonel turist rehberleri oldu. Burada sadece Antalya’daki bin 700’ü değil, Türkiye’deki 12 bin meslek sahibi, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turist rehberi maalesef zor günler geçirdi. Fakat normalleşme ile artık umutluyuz. Bugünde Isparta programı münasebetiyle buradayız. Bizleri burada karşılayan ve misafirperverliğini gösteren Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e çok teşekkür ediyoruz. Eğirdir zaten bildiğimiz ve turlarımızın geldiği bir bölge. Başkanın Elektrikli Teknesinde de gezme fırsatımız oldu, gerçekten çok başarılı bir Belediye Başkanınız var, Eğirdir önümüzdeki süreçte turizm pastasından fazlasıyla faydalanacaktır.’ ifadelerini kullandı.
Antalya Turist Rehberleri Odası (ARO) Başkanı Hayati Korucu ve rehberlerle birlikte elektrikli tekne turu yapan Başkan Veli GÖK misafirlere Eğirdir elması da ikram etti.
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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