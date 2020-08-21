Evrensel Yol İnş. AŞ.’nin taahhüdü altında " Isparta - Burdur (Dostluk Yolu) Km: 0+000 - 14+500 arası muhtelif kesimlerde heyelan ıslahı, toprak işleri, sanat yapıları, köprü ve BSK üstyapı inşaatı" işinde yapım çalışmaları devam etmektedir.
- Cuma günü 15:00-20:00(saatleri arasında; 15 - 01 K. K. No.lu (Dağ Yolu) Burdur - Isparta Yolunun 2+400 * 2+700 kilometresinde muhtelif kesimlerde, belirli aralıklarla patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, belirtilen gün ve saatte 15 - 01 K. K. No.lu (Dağ Yolu) Burdur - Isparta yolunda çalışmanın yapılacağı aralıklarda sürücülerin işaret vb işaretçilere dikkat etmeleri gerekmektedir.