Kontrollü sosyal hayat denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu mesaisine denetim yaparak başladı. Çarşı merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine giden Vali Seymenoğlu iş yeri sahiplerine ve çalışanlarına uymaları gereken kuralları hatırlattı, kurallardan taviz verilmemesini istedi. Sokakta karşılaştığı vatandaşlara da MASKE + MESAFE + TEMİZLİK uyarılarında bulunan Vali Seymenoğlu koronavirüs mücadelesinin devam ettiğini, virüs tehlikesinin geçmediğini söyleyerek üç temel kurala sıkı sıkıya bağlı kalınmasını istedi.Isparta il merkezinde ve ilçelerde kontrollü sosyal hayat denetimleri sağlık için hepimiz için parolasıyla aralıksız devam edecek.Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.