Zafer Bayramı 30 Ağustos 2020 Pazar günü kutlanacak. Ancak, Koronavirüs (Covid – 19) pandemisine karşı alınan tedbirler nedeniyle bu yıl ‘Geçit Töreni’ yapılmayacak. Bayram, sadece çelenk sunma töreni ile sınırlı kalacak.



30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü tüm yurtta olduğu gibi Isparta’da da kutlanacak. Ancak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temel taşı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nün 98. Yıldönümü kutlamaları Koronavirüs pandemisi gölgesinde gerçekleştirilecek.



BU YIL GEÇİT TÖRENİ

YAPILMAYACAK!

Isparta Valiliği tarafından açıklanan resmi Bayram Kutlama Programında; Bu yılki kutlamalarda mümkün olduğu kadar insanların birbirlerine yaklaşmamalarını önleyecek tedbirler alındı. Bu doğrultuda, özellikle her bayram gerçekleştirilen ve insanların Hükümet caddesinin her iki tarafını doldurup gururla ve ilgiyle izledikleri geçit töreni bu yıl yapılmayacak.



SADECE CUMHURİYET CADDESİNDE

TÖREN DÜZENLENECEK

Isparta’da 30 Ağustos kutlamalarına ilişkin tören saat 10.00’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında çelenk sunma ile başlayacak. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak ve bayram sona erecek.

İşte Isparta Valiliği tarafından hazırlanan resmi Bayram Kutlama Programı:



ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

(30 Ağustos 2020 Pazar)



ÇELENK SUNMA TÖRENİ

09.50 : 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma

10.00 : Çelenklerin Sunulması

Valilikv

Garnizon Komutanlığıv

Belediye Başkanlığıv

10.10 : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

10.20 : Şiirlerin Okunması

10.25 : Bayramın Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması.