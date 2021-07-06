SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT...!
KGM - 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
Evrensel Yol İış. A,Ş.'nin taahiüdü altında ''Isparta - Burdur Dostluk Yolu Km: 0+000 _ 14+500 arası nıuhtelif kesimlerde heyelan ıslahı, toprak işleri, sanat yapıları, köprü ve BSK üstyapı inşaatı " işinde yapım çalışmaları devam etmektedir. 06.07.2021 Salı günü 10:00 - 15:00 saatleri arasında; 15 - 01 K. K. No.lu (Dağ Yolu) Burdur - Isparta Yolunun 2+400 2+700 kilometresinde muhtelif kesimlerde, belirli aralıklarla patlatmalı kazı çalışması yapılacaktır. İlgili çalışma sebebiyle, beliıtilen gün ve saatte l5 - 0l K. K. No.1u (Dağ Yolu - Isparta yolunda çalışmanın yapılacağı aralıklarda sürücülerin işaıet ve işaretçilere dikkat etmeleri gerekmektedir.