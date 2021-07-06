ISPARTA TİCARET VE KÜLTÜR MERKEZİ AÇILDI 2021



ITKM 1.ETAP AÇILIŞI YAPILDI

İşte Başdeğirmen’in konuşmasından satır başları: “Bugün Isparta için, Ispartalılar için çok önemli bir gün. Çünkü uzun yıllardır buranın birçok konusuyla günümüzü doldurduk. Biter mi, bitmez mi derken, bitmeyen hayal dediler, aşkımız ITKM gibi olsun hiç bitmesin dediler ama çok şükür bugün yolun sonuna geldik.1997 yılında vizyon bir proje ile ulusal bir yarışmaya girerek başlanılan bir proje vardı. O tarihte başlayan bir çalışmaydı. Ancak o zamanki yönetim değişikliği bu çalışmaya ket vurdu. Ben o dönem Belediye Meclis üyesiydim ve konulara çok vakıfım. O dönem buranın bitirilmesi adına çok mücadele verdik. Ancak bunda başarılı olamadık. Başlanmış ve devam eden bir projenin üzerine, ikinci bir projeye de 2005 yılında yeni bir yönetim başladı. O dönemdeki yönetim iki projeyi yapamayacağını söyledi. 24 yıl bir projeyi bekletmek başarıdır. Ama Isparta olarak bunu biz başardık.Biz yönetime geldiğimizde burayı bitireceğimizi söyledik. Bugün geldiğimiz noktada da açılışını yapıyoruz.Şuanda ilk etabı dediğimiz Belediyemize ait Kültür Merkezi açılışındayız. Birçok ilde olmayan güzelliklerle dolu. Diğer AVM bölümü de bitmiş durumda.Bizler görev aldıktan sonra buranın bitirilmesi için çaba sarf ettik. O kadar çok davalık konular vardı ki, bu davaları bitirmeden inşaata başlamamız mümkün değildi. Biz mahkemelerde hep anlaştık.Buranın bodrumundan başladık çalışmalara. Buranın bodrumundan 700 ton su çıkardık. Bodrumu su ile dolmuş. 1700 kamyon hafriyat atıldı. Alttan bacayı koymuşlar, üste çıkarmamışlar.Burada çok emek kaybı oldu. Çevre esnafı çok maddi değer kaybetti. Milli servetimize çok zarar verdi. Böyle olmaması gerekirdi ancak malesef oldu.Camiye 1.5 milyon TL harcadık. Bugün camimiz faaliyette. Burası faaliyette sıra geldi AVM’nin firmalarla dolmasına.” Diye konuştu.