KESME'NİN SİPSİSİ ANTALYA'YI COŞTURDU: ISPARTALILAR GECEDE BULUŞTU

Antalya Kesmeliler Sosyal Yardımlaşma ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Ispartalılar Gecesi, Anfaş Kongre Merkezi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in katkılarıyla gerçekleşen bu özel gece, Antalya'da yaşayan Kesmelilerin büyük ilgisini çekti.

Gecenin açılışı, Yaşar ve Abdullah Çakmak kardeşlerin sipsi eşliğinde seslendirdiği türkülerle yapıldı, bu muhteşem performans davetlileri coşturdu.

Ispartalılar Platformu Başkanı Ali Erdal ve platform üyeleri de bu özel geceye katılarak bir araya geldiler. Gecede konserler, orta oyunları ve daha birçok eğlenceli etkinlikle devam edildi.

Ispartalılar Gecesi, kesme'nin sipsisi eşliğinde unutulmaz anlar yaşatan ve Antalya'yı bir araya getiren özel bir etkinlik oldu. Katılımcılar geleneksel Ispartalı lezzetlerini tadarken, kültürel bağlarını güçlendiren bir gece geçirdiler.