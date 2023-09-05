

Isparta'nın Ağustos ihracatı 37,8 milyon dolar oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yayımladığı verilere göre Isparta 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 37 milyon 841 bin 23 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Isparta'nın Temmuz 2023 ihracatı 38,2 milyon dolar idi.



-Son çeyreğe 300 milyon dolar ihracat geliri ile adım atıldı

Isparta'nın 1 Ocak-31 Ağustos 2023 dönemi ihracatı 299 milyon 623 bin 92 dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. 2022 yılının aynı döneminde ise bu oran 300,5 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçirildi.



-Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi ihracatı: 196 milyon dolar

Düzey- 2 TR 61 Ekonomi Bölgesi'ni kapsayan Isparta, Antalya ve Burdur'da 1-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 196 milyon 137 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 2022 yılının aynı döneminde bu oran 199 bin 022 dolar idi. Değişim oranı 1,4, Pay (23) yüzde 1,1 olarak hesaplandı.



-Batı Akdeniz ihracatı yıllık toplamda 2 milyar dolara koşuyor

Isparta, Antalya ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi'nde 1 Ocak-31Ağustos 2023 tarihleri arasında ise ihracat 1 milyar 741bin 616 dolar olarak kayıtlara geçirildi. Bir önceki yılın aynı döneminde bu değer 1 milyar 738 bin 681 dolar idi. Değişim 0,2; Pay (23) yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.



Kent Ağustos 2023 Türkiye Sırası Ocak- Ağustos 2023



Antalya 160.130,23 15 1.409.408,66

Isparta 37.841,23 28 299.623,92

Burdur 24.878,86 42 165.617,94



Toplam 196.137,00 dolar 1.741,616 dolar

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2023 YILI- ISPARTA



DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)



Ocak 31.332,63

Şubat 28.107,93

Mart 39.067,58

Nisan 30.120,53

Mayıs 34.971,21

Haziran 56.562,06

Temmuz 41.620,76

Ağustos 37.841,23



TOPLAM 299.623,92

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2022 YILI- ISPARTA



DÖNEM İHRACAT (Bin Dolar)



Ocak 36.979,74

Şubat 36.089,84

Mart 38.756,89

Nisan 36.348,67

Mayıs 31.867,63

Haziran 48.261,52

Temmuz 38.297,76

Ağustos 33.885,88

Eylül 39.086,86

Ekim 35.607,66

Kasım 34.125,60

Aralık 36.411,75



TOPLAM 445.690,31

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Isparta'nın Ağustos 2023 ihracatı: 37.841,23 dolar

Isparta'nın Ocak- Ağustos 2023 İhracatı: 299.623,92 dolar

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Isparta'nın Temmuz 2023 ihracatı: 38.297,76 dolar

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Isparta'nın Ağustos 2022 ihracatı: 33.885,88 dolar

Isparta'nın Ocak- Ağustos 2022 ihracatı: 300.534,96 dolar

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