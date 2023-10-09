Kentsel Dönüşüm Yasası Değişiyor: Süreç Hızlanacak

Bu hafta meclisin gündemine sunulması beklenen kentsel dönüşüm yasasıyla, kentsel dönüşüm projelerinde kat malikleri arasında yaşanan anlaşmazlıklardan kaynaklanan uzun süreçlerin kısaltılması hedefleniyor. Mevcut yasaya göre, kentsel dönüşüm kararı için 3'te 2 çoğunluk aranıyor. Ancak yeni teklifle bu oran, salt çoğunluğa düşürülecek ve kat maliklerinin yarısından 1 fazlasıyla karar alınabilecek.

Teklifin komisyondaki görüşmelerinde olumlu ve olumsuz durumların etki analizi ele alınacak. Bu değişiklikle ulaşılamayan kat malikleri sebebiyle uzayan kentsel dönüşüm süreçlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, tebligat kanunundan kaynaklanan gecikmeleri engelleyecek düzenlemeler de teklifin içerisinde yer alıyor. Böylece kentsel dönüşümde daha hızlı sonuçlar elde edilmesi planlanıyor.

Kentsel dönüşüm yasasındaki bu değişiklikler, kentsel alanların yeniden düzenlenmesi ve güvenli hale getirilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. Kat malikleri arasındaki uzlaşma süreçlerinin hızlandırılması, riskli yapıların yeniden yapılandırılması ve şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesi için atılan bir adım olarak dikkat çekiyor.