Isparta'da Depremzedelere Aile ve Çocuk Dostu Hizmetler Sunuluyor

Isparta'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kent genelinde ailelere, engellilere, yaşlılara ve çocuklara verdiği desteklerin yanı sıra, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Isparta'ya gelen depremzedelere de hizmet veriyor. Özellikle çocuklu ailelere yönelik ekonomik ve psikososyal destekler sağlanıyor.

Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, deprem bölgesinden refakatsiz çocukların gelmediğini ve bu nedenle koruyucu ailelik veya evlat edinme gibi durumların olmadığını belirtti. Ancak çocuklu depremzedelerin ailelerine destek verildiğini açıkladı. Isparta'da konaklayan 350 aileye yaklaşık 2 milyon lira destek sağlandığını ifade eden Kütük, bu ailelerde bulunan 103 çocuğa ekonomik desteklerin devam ettiğini belirtti.

Kütük, deprem bölgesinden gelen ailelerin çocuklarından kaynaklı olarak 2.537.000 lira ödeme yapıldığını ve bu ailelerin geçici süreli olarak Isparta'da konakladığını, ancak bu konaklamanın sona ermesiyle yardımların sonlandığını söyledi. Bununla birlikte, kendi imkanlarıyla Isparta'da yaşamaya devam eden 103 aile ve bu ailelerin 103 çocuğuna hala destek sağlandığını vurguladı.

Isparta'daki aile ve çocuk dostu hizmetlerin depremzedelere büyük bir kolaylık ve destek sağladığı belirtiliyor.