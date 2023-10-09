Isparta'da (TKDK) Yatırımcılara Yeni Fırsatlar Sunuyor

Isparta'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yatırımcılara Yeni Fırsatlar Sunuyor

Isparta'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine büyük katkılar sağlayan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Ipart 2 programının 13. başvuru döneminde yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor. Isparta İl Koordinatörü Profesör Doktor Süleyman Gülcü, program hakkında bilgi verdi.

Hibe Desteği ile Yatırımlar

Gülcü, 2017 yılında başlayan Ipart 2 Hibe Destek Programı kapsamında Isparta'da 245 milyon lira hibe desteği sağlandığını ifade etti. Bu desteklerle birçok projenin hayata geçirildiğini ve 2000 kişiye istihdam sağlandığını belirtti.

Hibe Desteği Hakkında Bilgi

Programın sona yaklaştığını ve 13. çağrının son çağrı olacağını vurgulayan Gülcü, Isparta'da tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağladıklarını dile getirdi. Geçtiğimiz yıl 72 milyon liralık hibe ödemesi yaptıklarını ve 2023 yılı sonuna kadar 65-70 milyon lira civarında hibe ödemesi yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Modern Altyapı ve İstihdam

Gülcü, projelerin modern ve teknolojik altyapıya sahip olduğunu ve Avrupa Birliği standartlarında işletmelerin Isparta'ya kazandırıldığını belirtti. Ayrıca, Isparta'nın meyve sebze depolama ve paketleme sektörlerinde Türkiye'de en fazla hibe desteği alan il olduğuna dikkat çekti. Bu desteğin, ihracatın gelişmesi ve Isparta'nın meyve depolama kapasitesini artırmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

İhracatın Gelişmesi

TKDK'nın hibe destekleriyle ihracatın geliştiğini ve Isparta'nın meyve sebze işleme sektöründe önemli bir konuma geldiğini belirten Gülcü, bu durumun kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Isparta'da TKDK'nın destekleriyle tarım ve hayvancılık sektörünün büyüdüğü ve istihdamın arttığı görülüyor. Yatırımcılara sunulan hibe destekleri, bölgenin tarım ve kırsal kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor.