Keçiborlu'da Yeni Kültür Evi Binasi Yapılıyor

Isparta'nın yükselen değeri Keçiborlu ilçesindeki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Keçiborlu Belediyesi, altyapı, eğitim, ve TOKI gibi desteklerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veriyor. Keçiborlu ilçesine 1974 yılında yapılan sinema salonunun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve bu bina yıkıldı.

Yıkılan sinema salonunun yerine yeni bir kültür evi binası inşa edildi. Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, bu yeni kültür evinin tam bir yıl içinde hizmete açılacağını müjdeledi. Başkan Parlak, yeni kültür evi binasının içinde sinema salonu, tiyatro salonu, resim sergi alanları, kütüphane, çocuklar için eğitim alanları ve konferans salonları gibi birçok farklı alanın bulunacağını belirtti.

Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Parlak yaptığı açıklamada, yeni kültür evi binasının tam bir yıl içinde hizmete açılacağını ve 360 gün içinde inşaatın tamamlanmayı planladıklarını ifade etti. Bu proje ile ilçeye modern bir kültür merkezi kazandırmayı hedefleyen Belediye Başkanı, bu yeni tesisin Keçiborlu halkına büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.

Isparta'nın yükselen değeri Keçiborlu'da ilçeye yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.Keçiborlu Belediyesi altyapı, eğitim ve toki gibi desteklerinin yanında vatandaşın sosyal ve kültür faaliyetlerini de değer veriyor.1974 yılında ilçeye yapılan sinema salonunun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve yıkıldı.Yıkılan sinema salonunun yerine yeni bir kültür evi binası inşa edildiğini söyleyen Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlaktam bir yıl sonra kültür evimiz hizmeti açılacaktır diyerek ilçe halkına müjde verdi.Keçiborlu Blediye Başkanı Yusuf Parlak yaptığı açıklamada: ''Dedi.