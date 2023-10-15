Keçiborlu'da Yeni Kültür Evi Binasi Yapılıyor
Isparta'nın yükselen değeri Keçiborlu ilçesindeki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Keçiborlu Belediyesi, altyapı, eğitim, ve TOKI gibi desteklerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veriyor. Keçiborlu ilçesine 1974 yılında yapılan sinema salonunun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve bu bina yıkıldı.
Yıkılan sinema salonunun yerine yeni bir kültür evi binası inşa edildi. Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, bu yeni kültür evinin tam bir yıl içinde hizmete açılacağını müjdeledi. Başkan Parlak, yeni kültür evi binasının içinde sinema salonu, tiyatro salonu, resim sergi alanları, kütüphane, çocuklar için eğitim alanları ve konferans salonları gibi birçok farklı alanın bulunacağını belirtti.
Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Parlak yaptığı açıklamada, yeni kültür evi binasının tam bir yıl içinde hizmete açılacağını ve 360 gün içinde inşaatın tamamlanmayı planladıklarını ifade etti. Bu proje ile ilçeye modern bir kültür merkezi kazandırmayı hedefleyen Belediye Başkanı, bu yeni tesisin Keçiborlu halkına büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.
Isparta'nın yükselen değeri Keçiborlu ilçesindeki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Keçiborlu Belediyesi, altyapı, eğitim, ve TOKI gibi desteklerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem veriyor. Keçiborlu ilçesine 1974 yılında yapılan sinema salonunun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve bu bina yıkıldı.
Yıkılan sinema salonunun yerine yeni bir kültür evi binası inşa edildi. Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, bu yeni kültür evinin tam bir yıl içinde hizmete açılacağını müjdeledi. Başkan Parlak, yeni kültür evi binasının içinde sinema salonu, tiyatro salonu, resim sergi alanları, kütüphane, çocuklar için eğitim alanları ve konferans salonları gibi birçok farklı alanın bulunacağını belirtti.
Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Parlak yaptığı açıklamada, yeni kültür evi binasının tam bir yıl içinde hizmete açılacağını ve 360 gün içinde inşaatın tamamlanmayı planladıklarını ifade etti. Bu proje ile ilçeye modern bir kültür merkezi kazandırmayı hedefleyen Belediye Başkanı, bu yeni tesisin Keçiborlu halkına büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi.
Isparta'nın yükselen değeri Keçiborlu'da ilçeye yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor.
Keçiborlu Belediyesi altyapı, eğitim ve toki gibi desteklerinin yanında vatandaşın sosyal ve kültür faaliyetlerini de değer veriyor.
1974 yılında ilçeye yapılan sinema salonunun depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve yıkıldı.
Yıkılan sinema salonunun yerine yeni bir kültür evi binası inşa edildiğini söyleyen Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak
tam bir yıl sonra kültür evimiz hizmeti açılacaktır diyerek ilçe halkına müjde verdi.
Keçiborlu Blediye Başkanı Yusuf Parlak yaptığı açıklamada: ''1974 yılında yapılmıştı sinema salonumuz, tabi biz burayı biraz yenileme çalıştık ama... Baktığımız zaman depreme dayanıksız çıktı. Projemizi kültür evi şeklinde hızlı bir şekilde yaptırdık. İhalesi bitti. İçinde sinema salonu, tiyatro salonu, resim sergi alanları, kütüphanemiz, çocuklarımızın iyi eğitim görebilecekleri yerleri, iyi ders çalışabilecekleri kütüphanemizi hızlı bir şekilde konferans salonlarımızı yapıp bir yıl içinde Keçiborlu'muza, halkımıza hizmete sunacağız.
İnşallah hızlı bir şekilde yapılır kültür evimiz.İnşallah bir sene sonra beraber burada kültür evimizin açılışında, inşallah hep beraber deriz ki buranın işte yıktığımız zaman bu zamanda işte çok güzel bir bina olmuş diye hep beraber inşallah burada program yaparız. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun.
360 gün içinde inşallah bitirmeyi planlıyoruz.
İhalemize çıktık, ihalemizi gerçekleştirdik.
360 gün içinde Keçi Borlu'muzun hizmetine sunacağız inşallah.'' Dedi.