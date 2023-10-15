Ahmet Günkaya'dan Öğrencilere Son Gün Uyarısı

İkinci üniversite kapsamında herhangi bir yüksek öğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.
21 Ağustos'ta başlayan 2023-2024 öğretim yılı, ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 16 Ekim pazartesi günü sona erecek.
Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuluyor.
İkinci üniversite okumak isteyenlerin başvuruları ve okuyan öğrencilerin kayıtlarını yenilemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Açık Öğretim Bürosu Şube Müdür Ahmet Günkaya kimlerin ikinci üniversiteye başvurabileceğini de açıkladı.
Günkaya: ''Şu anda kayıtlarımız devam etmekte olup 16 Ekim'e kadar devam edecek. Bu kayıtların içinde neler var?
Mesela ikinci üniversite kaydımız var. İkinci üniversiteye kimler kayıt yaptırabiliyor?
Diyelim ki 4 yıllık bir fakültede okuyan veya mezun olan öğrencilerimiz kendi branşları dışında 4 yıllık veya 2 yıllık bir bölüme
2 yıllık bir bölümde okuyan veya mezun olan öğrenciler ise yine kendi branşları dışında 2 yıllık bir bölüme kayıt yaptırabiliyorlar.
Bu öğrencilerimizin sınavına girmesine gerek yok. Sınavsız olarak dijital ortamdan giriyorlar.
Kayıtlarını, bilgilerini girdikten sonra ücretlerini yatırıyorlar ve Büro tarafından onaylanınca öğrenciliği tamamlanmış oluyor.
Bunun yanında mesela YKS kayıtlarımız devam ediyor. Kaydını yaptırmayanlar için yine 16 Ekim'e kadar devam edecek.
DGS kayıtlarımız var ve son olarak da kayıt yenileme devam etmektedir. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler ne yapıyor mesela?
Devam eden öğrenciler kendi öğrenci sayfalarına giriyorlar, ders seçimlerini yapıyorlar. Ders seçimini yaptıktan sonra ücretlerini yatırıyorlar ve okullarına devam ediyorlar.
YKS ile kazanan öğrenciler zaten yerleştikleri bölüm belli. YKS tercihleriyle geldikleri için yanlışlıkla yerleştikleri bölüm haricinde bir seçim yapamıyorlar.'' Dedi.
İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların auskait.anadolu.edu.tr adresinden devlet şifresiyle başvuru yapmasının yeterli olduğunu söyleyen Şube Müdürü Günkay'a öğrencilere önemli bir uyarıda da bulundu.
''Öğrencilere son çağrım şöyle, 16 Ekim'de biteceği için son günü beklemesinler. Çünkü öğrenciler artık kredi kartıyla da ödeme yapabildikleri için son günde özellikle kredi kartının hesaplara geçmesi zor olduğundan biraz problem yaratıyor.
Özellikle son güne bırakan öğrenciler kredi kartıyla değil normal kartla ödeme yaparlarsa hesaba daha rahat geçer ve problem çıkmaz.
Takıldıkları yerde, anlamadıkları yerde büromuza gelip yardım alabilirler veya bizim telefon hattımız var 850 onu sistemden bulup oradan da soru sorarak personelimizden yardım isteyebilirler.''
HABERİN DETAYLI AÇIKLAMASI
Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Başvuruları ve Bilgilendirme Hakkında
Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan ikinci üniversite fırsatı için başvurular devam ediyor. İşte bu programa dair önemli bilgiler:
Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan ikinci üniversite fırsatı için başvurular devam ediyor. İşte bu programa dair önemli bilgiler:
- İkinci üniversite programı, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans eğitimi almış olanlar ve mezun olanlar için lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca, ön lisans eğitimi almış olanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabilir.
- Başvurular, 21 Ağustos'ta başlayan 2023-2024 öğretim yılı için 16 Ekim Pazartesi günü sona erecektir.
- Bu program kapsamında, toplamda 39 ön lisans ve 21 lisans programında eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.
- İkinci üniversite programına başvuru yapmak isteyenler, resmi web sitesi olan "auskait.anadolu.edu.tr" adresini kullanarak başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler.
- Başvuru işlemleri devlet şifresi ile yapılabilir. Başvuru sırasında gerekli olan tüm bilgiler ve belgeler, web sitesi üzerinden temin edilebilir.
- İkinci üniversite programına başvuran öğrenciler için sınav gerekmemektedir. Başvuru işlemleri dijital ortamda tamamlanacaktır.
- Başvuru işleminin ardından ücretlerin yatırılması ve Büro tarafından onaylanması ile öğrenciliğin tamamlanmış olacaktır.
- Ayrıca, kayıt yenileme işlemleri de devam etmektedir. Bu işlemi yapmak isteyen öğrenciler, kendi öğrenci sayfalarına giriş yaparak ders seçimlerini gerçekleştirebilirler.
- Özellikle son güne bırakmadan başvuru yapmanız önerilir, çünkü son güne bırakılan ödemelerde kredi kartıyla yapılan ödemelerin hesaba geçişi bazen sorunlu olabilir.
Anadolu Üniversitesi, ikinci üniversite fırsatı ile daha fazla kişiye yükseköğrenim fırsatı sunmaktadır. Başvuru işlemleri ve detaylarla ilgili daha fazla bilgiye, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız varsa, üniversitenin ilgili birimleri ile iletişime geçebilirsiniz.