Ahmet Günkaya'dan Öğrencilere Son Gün Uyarısı

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Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite Başvuruları ve Bilgilendirme Hakkında

Anadolu Üniversitesi tarafından sunulan ikinci üniversite fırsatı için başvurular devam ediyor. İşte bu programa dair önemli bilgiler: İkinci üniversite programı, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda lisans eğitimi almış olanlar ve mezun olanlar için lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca, ön lisans eğitimi almış olanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabilir.

Başvurular, 21 Ağustos'ta başlayan 2023-2024 öğretim yılı için 16 Ekim Pazartesi günü sona erecektir.

Bu program kapsamında, toplamda 39 ön lisans ve 21 lisans programında eğitim alma fırsatı sunulmaktadır.

İkinci üniversite programına başvuru yapmak isteyenler, resmi web sitesi olan "auskait.anadolu.edu.tr" adresini kullanarak başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler.

Başvuru işlemleri devlet şifresi ile yapılabilir. Başvuru sırasında gerekli olan tüm bilgiler ve belgeler, web sitesi üzerinden temin edilebilir.

İkinci üniversite programına başvuran öğrenciler için sınav gerekmemektedir. Başvuru işlemleri dijital ortamda tamamlanacaktır.

Başvuru işleminin ardından ücretlerin yatırılması ve Büro tarafından onaylanması ile öğrenciliğin tamamlanmış olacaktır.

Ayrıca, kayıt yenileme işlemleri de devam etmektedir. Bu işlemi yapmak isteyen öğrenciler, kendi öğrenci sayfalarına giriş yaparak ders seçimlerini gerçekleştirebilirler.

Özellikle son güne bırakmadan başvuru yapmanız önerilir, çünkü son güne bırakılan ödemelerde kredi kartıyla yapılan ödemelerin hesaba geçişi bazen sorunlu olabilir. Anadolu Üniversitesi, ikinci üniversite fırsatı ile daha fazla kişiye yükseköğrenim fırsatı sunmaktadır. Başvuru işlemleri ve detaylarla ilgili daha fazla bilgiye, üniversitenin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir sorunuz veya yardıma ihtiyacınız varsa, üniversitenin ilgili birimleri ile iletişime geçebilirsiniz.





Anadolu Üniversitesi'nin sınavsız ikinci üniversite fırsatı için başvuruları devam ediyor.İkinci üniversite kapsamında herhangi bir yüksek öğretim kurumundan lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar lisans ve ön lisans programlarına başvurabilirken, ön lisans eğitimi alanlar ve mezun olanlar da ön lisans programlarına başvurabiliyor.21 Ağustos'ta başlayan 2023-2024 öğretim yılı, ikinci üniversite internet başvuru ve kayıt işlemleri 16 Ekim pazartesi günü sona erecek.Kariyerinde yükselmek, ilgi duyduğu bölümde okumak ve hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için 39 ön lisans ve 21 lisans programında okuma fırsatı sunuluyor.İkinci üniversite okumak isteyenlerin başvuruları ve okuyan öğrencilerin kayıtlarını yenilemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Isparta Açık Öğretim Bürosu Şube Müdür Ahmet Günkaya kimlerin ikinci üniversiteye başvurabileceğini de açıkladı.Günkaya: ''.'' Dedi.İkinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adayların auskait.anadolu.edu.tr adresinden devlet şifresiyle başvuru yapmasının yeterli olduğunu söyleyen Şube Müdürü Günkay'a öğrencilere önemli bir uyarıda da bulundu.''.''