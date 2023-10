CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol Kira Artışlarına Tepki Gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Isparta'da ve Türkiye genelindeki ev ve öğrenci apartlarında yaşanan fahiş kira artışlarına tepki gösterdi. Vedat Şenol, özellikle Isparta'nın üniversite şehri olması nedeniyle öğrencilerin yurt, ev ve apart bulmakta zorlandığını belirtti.Başkan Vedat Şenol, bu durumu kira fiyatlarının hızla artmasına bağladı. Kendilerine gelen şikayetlere dayanarak, kira fiyatlarının insanların alım güçlerine ayak uyduramadığını ifade etti. Özellikle pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim alarak şehre gelmediklerini, ancak bu sene herkesin şehre gelmeye başladığını ve yer bulmakta zorlandığını söyledi.Isparta'nın öğrencilere ev ve yurt temininde yetersiz kaldığını belirten Şenol, devletin bu sorunu çözme görevi olduğunu vurguladı. Özellikle KYK yurtlarının kapasitesinin artırılması ve yeni binaların inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, kira artışlarını kontrol altına almak için devletin tedbir alması gerektiğini ifade etti.HABERİN DETAYLARI...Cumhuriyet Halk Partisi, Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, ev ve öğrenci apartlarındaki fahiş kira artışlarına tepki gösterdi.İktidara da bu konuda çağrıda bulunan İl Başkanı Şenol önemli açıklamalarda bulundu.İnsanların alım gücünde hiçbir artış olmamasına rağmen kira fiyatlarının sürekli olarak arttığını söyleyen İl Başkanı Şenol,Isparta'ya gelen üniversite öğrencileri ve aileleri yurt, ev ve apart bulmakta zorlanıyor.Yurt kolay bulunmadığı gibi bir de apart fiyatları cep yakıyor diyerek iktidare çağrıda bulundu.Başkan Vedat Şenol; '''' Dedi.