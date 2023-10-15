CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol Kira Artışlarına Tepki Gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, Isparta'da ve Türkiye genelindeki ev ve öğrenci apartlarında yaşanan fahiş kira artışlarına tepki gösterdi. Vedat Şenol, özellikle Isparta'nın üniversite şehri olması nedeniyle öğrencilerin yurt, ev ve apart bulmakta zorlandığını belirtti.
Başkan Vedat Şenol, bu durumu kira fiyatlarının hızla artmasına bağladı. Kendilerine gelen şikayetlere dayanarak, kira fiyatlarının insanların alım güçlerine ayak uyduramadığını ifade etti. Özellikle pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim alarak şehre gelmediklerini, ancak bu sene herkesin şehre gelmeye başladığını ve yer bulmakta zorlandığını söyledi.
Isparta'nın öğrencilere ev ve yurt temininde yetersiz kaldığını belirten Şenol, devletin bu sorunu çözme görevi olduğunu vurguladı. Özellikle KYK yurtlarının kapasitesinin artırılması ve yeni binaların inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, kira artışlarını kontrol altına almak için devletin tedbir alması gerektiğini ifade etti.
HABERİN DETAYLARI...
Cumhuriyet Halk Partisi, Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, ev ve öğrenci apartlarındaki fahiş kira artışlarına tepki gösterdi.
İktidara da bu konuda çağrıda bulunan İl Başkanı Şenol önemli açıklamalarda bulundu.
İnsanların alım gücünde hiçbir artış olmamasına rağmen kira fiyatlarının sürekli olarak arttığını söyleyen İl Başkanı Şenol,
Isparta'ya gelen üniversite öğrencileri ve aileleri yurt, ev ve apart bulmakta zorlanıyor.
Yurt kolay bulunmadığı gibi bir de apart fiyatları cep yakıyor diyerek iktidare çağrıda bulundu.
Başkan Vedat Şenol; ''Türkiye çapında bir iki senedir kira olayları çok dengesiz, müthiş bir şekilde fiyat artışı var.
Yani insanların alım güçlerinde hiçbir artış olmamasına rağmen özellikle temel gıdadaki artışlar,
ulaşımdaki artışlar, mazottaki, elektrikteki, doğalgazdaki zamlar ve kiralardaki artışlar.
Tabii ki üniversite şehri, Isparta nüfusuna oranla 70-80 bin öğrenci barındırıyor.
Tabii pandemi döneminde öğrenciler uzaktan eğitimle bir şekilde şehirlerinden gelmeden bu sorunu çözüyorlardı.
Ama bu sene özellikle herkes geliyor ve herkes apart arıyor, yurt arıyor, ev arıyor ve ben kendim de çok şahidim.
İnsanlar bulamıyor, yer yok ve fiyat sürekli artıyor, yükseliyor. Bunun hakkından gelme şansları da yok.
Devlet zaten görevi bu yurtları artırmak, artı apartların fiyatlarının da uygun ortamda olmasını sağlamak.
Bu konuda da hiçbir şey yok. Tabi arz çok, talep çok, arz yok. Böyle bir ortamda fiyatların artışını da engel olunamıyor.
Ama öğrencilerin zaten geliri nedir, anneleri, babaları ne gönderiyor bu çocuklara? Bunlar yiyip içecek barınacaklar mı?
Yani ulaşım da pahalandı. Aynı şekilde yani bu sorunun da çözülmesi gerekiyor.
Ama hiç kimsenin bir şey yaptığı yok, kılı kıpırdadığı yok. Kiralar artıyor, herkes seyrediyor.
Yazık yani üniversitedeki öğrencilerimizin de aynı bizim normal ailelerin yaşadığı gibi kira ile ilgili böyle bir sorun var.
Acilen bu sorunun çözülmesi, en azından devlet KYK yurtlarının kapasitesinin artırılması yeni binalarında yapılması, özellikle arz arttığı zaman rakamlar da düşecektir.
Bunun çözümü gerekiyor. Bu da devlet kaynaklı olması gerekiyor.'' Dedi.