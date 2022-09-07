2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 12 derslikli okul binası için temel atma töreni düzenlendi. Törene Vali Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Keçiborlu Kaymakam Vekili Ali Argama, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ilçe ve belde belediye başkanları, ve çok sayıda vatandaş katıldı.Açılış konuşmasında mesleki eğitimin ve temeli atılan okulun önemine değinen Vali Baruş, “2022 ve 2023 eğitim öğretim yılına Isparta olarak 435 okulumuzda 6.233 öğretmenimiz ve 82.729 öğrencimiz ile hayırlısı ile başlıyoruz. Sizlerin de malum olduğu üzere 5 -9 Eylül tarihleri arasında ana sınıflarında ve ilkokul 1. sınıfa gidecek öğrencilerimizin eğitimine başladık. Yavrularımıza yeni eğitim öğretim yılları hayırlı olsun diyorum ve bu eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, eğitim camiasına ve öğrenci ailelerimize güzellikler getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Sizlerin de malum olduğu üzere temel eğitimin en önemli alanlarından birisi de meslek eğitimdir. Mesleki eğitim hem gençlerimizin çalışma hayatına donanımlı bir şekilde hazırlanması hem de ülkemizin ekonomik bakımdan kalkınmasında son derece ehemmiyeti olan, ara eleman ihtiyacının temin edilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. İlimiz genelinde; il merkezinde 12 ilçelerde 23 olmak üzere toplam 35 mesleki eğitim kurumu bulunmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde 865 öğretmenimiz görev yapmakta ve 5 Eylül tarihi 2022 tarihi itibariyle de 6.605 kayıtlı öğrencimiz öğrenim görmektedir. Tabii ki bu sayılar yeni öğretim eğitim öğretim yılında artma potansiyeline sahiptir. Ayrıca Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde 32 Meslek Eğitim Merkezinde 2.924 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde mesleki eğitimden toplam 9.529 öğrencimiz bulunmaktadır. İlimiz genelinde ortaöğretimde öğrenim gören 19.907 öğrencinin %33’ü meslek liselerinde örgün eğitim görmektedir. Mesleki eğitimin önemini dikkate aldığımızda bu oranın yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Kıymetli konuklar mesleki ve teknik eğitimin öğrencilerimiz ve ailelerimiz tarafından tercih edilmesi için, gençlerimizin okulu tamamladığında daha hızlı ve kolay bir şekilde istihdam edilebileceği, iş dünyasının ihtiyacı olan alanlara yönelik mesleki eğitim kurumları açılmasının büyük önem taşıdığını da söylemek durumundayız. Türkiye'de gerek artan refah seviyesi ile birlikte iç hatlarda havayolu taşımacılığının hızlı bir şekilde gelişme göstermesi gerekse ülkemizin küresel düzeyde havayolu taşımacılığının merkez noktalarından biri olması ve son yıllarda büyük gelişme gösteren turizm sektörü, havayolu ulaşımının öneminin artmasına da sebep olmuştur. Bu öneme binaen Türkiye’de son 20 yılda yapılan yatırımlarla havalimanı sayısını bugün 60'a çıkarmıştır. Havayolu taşımacılığının hızlı gelişme göstermesi ve havalimanı sayısının sürekli artması bu alanda uçak bakım alanında çalışacak teknik eleman ihtiyacını da arttırmıştır. Bu ihtiyacı karşılayacak olan, uçak bakım teknolojisi alanında öğrenim gören genç teknik elemanlar olacaktır. Keçiborlu'da açılmış olan Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hem gençlerimizin istihdamı hem de ülkemizin havacılık sektörüne katkısı bakımından çok önemli bir eğitim kurumu olması, Isparta olarak Keçiborlu olarak bizlere gurur vermektedir. Bu okulun Keçiborlu'ya ve ilimize kazandırılmasında büyük emeği geçen Meclis Başkan Vekilimiz, Milletvekillerimiz ve okulumuzu büyük bir gayretle sahiplenen Keçiborlu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işte bu ihtiyacı karşılamak üzere Türkiye'de eğitim veren sadece 2 okuldan biridir. Ayrıca bu alanda 5 yıllık eğitim verecek olan ilk meslek lisesidir. 2020-2021 eğitim öğretim yılında hizmete giren ve uçak gövde motor ve uçak elektroniği dallarında eğitim veren okulumuzda 93 yatılı olmak üzere 244 öğrencimiz bu gün eğitim görmektedir. Okulumuzdaki eğitimin daha ferah bir ortamda ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edilmesi amacıyla 12 derslikli yeni okul binasının temelini hep birlikte bugün atıyoruz. 330 günde tamamlanması planlanan okul inşaatının 2023 Temmuz ayında bitirilerek 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesini planladık ve bu konuda inşaatı yüklenen firmamızdan bu inşaatı bitirme süresinin daha kısa tutularak okulumuzun en azından Mayıs, Haziran aylarında hazır hale getirilmesi ve bu sayede de iç donanımı zamanında tamamlayarak eğitim-öğretim yılına yetiştirilmesi için ricada bulunuyoruz. Kendilerinin de bu konuya olumlu yaklaştığını düşünüyoruz. Ben Ayrıca söz alma ihtiyacı da hissetmiyorum buradan. Ayrıca okulumuzda öğrencilerimizin uygulama eğitimlerini alabileceği yeni atölye ve hangar kazandırma amacıyla yatırım programına alınması hususunda çalışmalarımız da devam etmektedir. İnşallah sayın milletvekillerimizin de desteği ile bunu başarırız ve okulumuz, öğrencilerimizin uygulama eğitimlerini alacağı güzel bir atölye binası kazanmış olur. Bugün temelini atacağımız 12 derslikli yeni okul binamızın Keçiborlumuza, Ispartamıza, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını bir kez daha diliyorum. Okul binamızın ilimize ilçemize kazandırılmasında katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Sayın Milletvekillerimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve bu okulun inşaatının hazırlık sürecinde gerçekten büyük fedakarlıklarda bulunan Milli Eğitim Müdürümüze, Milli Eğitim Müdürlüğü Personeline, İl Özel İdaresi teknik personelimiz ve çalışanlarına de ayrıca teşekkür ediyorum. 2020-2023 eğitim öğretim yılının tekrar tüm yavrularımıza, çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, siz değerli katılımcıları en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum” şeklinde konuştu.TBMM Başkan Vekili Bilgiç ise yaptığı konuşmada okulun 5 yıllık eğitimiyle alanında tek olduğunu belirterek “Burada sizlerle birlikte olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Son derece önemli bir hizmetin inşallah temel atmasını burada gerçekleştireceğiz. Okulumuz Türkiye genelinde uçak teknolojileri bakımından ikinci okul olma özelliği taşıyor. Bir başka özelliği de hazırlık artı 4 yıllık toplam 5 yıllık eğitimiyle alanında ilk. Okulumuz önümüzdeki yıl 2023 Temmuz ayında 330 günlük bir süre içerisinde tamamlamış ve çocuklarımızın, evlatlarınızın da hizmetine sunmuş olacağız. Ben bu hizmetin Ispartamıza, Keçiborlumuza kazandırılmasında bizden desteklerini esirgemeyen başta Sayın Milli Eğitim Bakanımıza, Sayın Valimize ve özellikle de değerli kardeşim gerçekten Keçiborlu’nun medarı iftarı, ben de kendisiyle her zaman gurur duydum ve gerçek bir kardeş olarak da gördüğüm Yusuf Parlak başkanı da hakikaten tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.Konuşmaların ardından 12 derslikli olarak inşa edilecek olan Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin temeline ilk beton, protokol üyelerinin butona basmasıyla döküldü.