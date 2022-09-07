GÜNDEM OTO MÜZİK ARAÇ SES SİSTEMLERİ BURDUR'DAKİ ETKİNLİKTE REKOR KIRDI!

ISPARTA'YA KUPA İLE DÖNDÜLER!

ARACIN SES SİSTEMİ TAM 142.3 dB'YE ULAŞTI - BÜYÜK REKOR!

Müziğin keyfini çıkarın ve ses sisteminizde ki her şeyi net bir şekilde duyun.