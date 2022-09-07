GÜNDEM OTO MÜZİK ARAÇ SES SİSTEMLERİ BURDUR'DAKİ ETKİNLİKTE REKOR KIRDI!
ISPARTA'YA KUPA İLE DÖNDÜLER!
Burdur Belediyesi ve Burdur Modifiye Severler Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında birbirinden pahalı ve modifiyeli araçlar sergilendi. Etkinliğe Isparta'dan oto ses sistemleri ile öne çıkan Gündem Oto Müzik, modifiyeli araç filosuyla katıldı. Ful modifiyeli ve ses sistemleri ile donatılan araçlar etkinlikte yoğun ilgi gördü. Gündem Oto Müzik'in 2 aracı ses yüksekliği (desibel) kategorilerinde kupa ve plaket aldı.
ARACIN SES SİSTEMİ TAM 142.3 dB'YE ULAŞTI - BÜYÜK REKOR!
Araçlarda yüksek volumlerde temiz ses almak önemlidir. Aynı zamanda akustik kısa devre veya faz dönmesi yada akustiğini etkileyecek gürültünün gelmemesi gerekmektedir. Gündem Oto Müzik'in deneyimli ses teknisyenleri bunu tam 142.3 dB (Desibel)' de sisteme kayıpsız ve gürültüsüz olarak vermeyi başardı. Araçlarda bu yüksekliklere net bir şekilde ulaşmak çok zordur. Gündem oto müzik zoru başardı. 142.3 dB çıkarak yeni bir rekora imza attı.
Gündem Oto Müzik, yaptıkları ayarlar ve tonlamalar ile sürücülere eşsiz bir ses teknolojisi sunuyor.
Aracınızda mükemmel daha iyi bir ses kalitesi için hemen randevu alın!
Müziğin keyfini çıkarın ve ses sisteminizde ki her şeyi net bir şekilde duyun.
Erdi ÖZDEMİR ve Okan İŞ
Adres: Sanayi mahallesi 3236 sokak No:4 ISPARTA
Telefon: Erdi ÖZDEMİR - 0 546 244 53 10
Okan İŞ - 0 541 837 09 35