Bakan Şimşek Açıkladı

Bakan Şimşek: ABD Doları Gösterge Tahvil Getirisi Yüzde 7’nin Altına İndi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 10 yıl vadeli ABD doları gösterge tahvilinin getirisinin, Kasım 2021'den bu yana ilk kez yüzde 7’nin altına düştüğünü açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu gelişmenin ekonomik istikrar ve risk primlerindeki iyileşme ile ilişkili olduğunu belirtti.

Bakan Şimşek, uygulanan programlar sayesinde makro finansal istikrarın güçlendirildiğini ve dış borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde gerilediğini vurguladı. Bu iyileşmenin özel sektörün dış finansmanını da olumlu etkilediğini ifade eden Şimşek, "Önümüzdeki dönemde yapısal adımlarla bu kazanımları kalıcı hale getirerek risk primimizi daha da iyileştireceğiz" dedi.



