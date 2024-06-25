Arabasında Bulundurmayana 32 Bin 170 TL Ceza Kesilecek! Karar Resmen Yürürlüğe Girdi

Tüm araç sahiplerini ilgilendiren karar kısa süre önce resmen yürürlüğe girdi. Bu karara uymayan araç sahiplerine 32 bin TL'ye kadar para cezası kesilecek. İşte haberin detayları…

1 Ocak 2024 itibariyle tüm Türkiye’de başlatılan ve böylece araç trafiğini daha güvenli hale getiren karekod uygulaması birçok vatandaştan güzel tepki gördü. Bu uygulama sayesinde aynı zamanda sahte plaka kullanımı engellenerek güvenlik de sağlanmış olacak.

Hayata geçirilen bu yeni uygulama sayesinde, tescil ettirilen plakaların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanacak ve aynı zamanda mevcut plakaların yanı sıra yeni tescil edilen plakalar da bu kapsamda üretilmiş olacak.

Karekodlar, araçların seri numarası, üretim yeri ve tarihi gibi araç için çok kritik bilgilere erişimi çok daha kolay hale getirecek ve bünyesinde 12 haneli seri numaraları bulunduracak.

Kısa süre önce hayata geçirilen bu yeni uygulama sayesinde, araç kayıtları çok daha etkili bir şekilde takip edilebilecek ve sahte plaka kullanımı gibi ve bunlardan doğacak olan suçların önlenmesinde büyük bir rol sahibi olacak.

Uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte plakanın okunurluğunu engelleyecek şekilde değiştirilmesi ya da sahte plaka kullanımı gibi temelde basit ama etkili olan suçlara çok büyük idari para cezaları uygulanacak.

Araç plakasının okunurluğu engelleniyorsa verilen ceza 2.647 TL'ye seviyesine çıkarılmışken, sahte plaka için ise bu ceza 32.170 TL'ye seviyesine kadar çıkarılmış durumda.

Bu uygulamanın en önemli unsuru güvenlik olarak öne çıkarken, bu uygulama ekspertiz firması yetkilileri, galericiler ve vatandaşların bir kısmı tarafından da memnuniyetle karşılandı.

ABD’de, 2018 yılında yalnızca bazı araçlarda tatbik edilen dijital plaka uygulaması, California'da 2022 yılında yasal olarak zorunlu hale getirildi.