Sigara Satışına Kısıtlama Getirildi! Türkiye'nin Her Yerinde Geçerli

Sigara fiyatlarına Temmuz ayında yeni bir zam gelmesi beklenirken, tiryakilere bir kötü haber daha geldi. Tüm marketlerde sigara satışına kısıtlama getirildi.

Nisan ve mayıs aylarında sigara fiyatlarında yapılan zamların ardından, Temmuz ayında yeni bir artış bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte ÖTV artış oranı da netleşecek. Sigara markalarının bu zammı fiyatlara yansıtmasıyla, Temmuz ayında en düşük sigara fiyatının 66 liraya çıkması öngörülüyor. Markalara göre değişmekle birlikte sigara fiyatlarının 10 ila 15 lira arasında artış göstereceği tahmin ediliyor.

Sigara Satışına Kısıtlama

ÖTV zammı haberlerinin sosyal medyada yayılması, birçok sigara tüketicisinin zam öncesinde stok yapma çabasına yol açtı. Bu durum, sigara satan tekel bayileri ve marketlerde yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Özellikle karton sigara satışındaki talep artışı üzerine sigara firmaları satışlara kısıtlama getirme kararı aldı.

Dev Zam Geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Firmalar sigara satışını kısıtladı, karton alma şansınız biraz düşük. Sigaraya iyi bir zam geliyor," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, stok yapmak isteyen tüketiciler arasında endişe yarattı.

ÖTV zammının yürürlüğe girmesiyle sigara fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor. Tüketiciler, zammın etkilerini en aza indirmek için ellerini çabuk tutmaya çalışırken, sigara firmalarının kısıtlamaları nedeniyle stok yapma imkanları sınırlanmış durumda.

Sigara Yasağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı'na katılarak gençlerin sigara ve elektronik sigara kullanımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz Nisan ayında İngiltere'de yürürlüğe giren sigara yasağının Türkiye'de de uygulanabileceğini belirtti.

Erdoğan, gençleri sigara ve elektronik sigara alışkanlıklarından korumanın önemine vurgu yaparak, bu konuda daha sıkı önlemler alınabileceğinin sinyalini verdi. İngiltere'de yürürlüğe giren yasak gibi uygulamaların Türkiye'de de gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu açıklamalar, Türkiye'de sigara kullanımına karşı daha sert düzenlemelerin hayata geçirilebileceğini gösteriyor.