Ev Sahipleri Artık Her Ay Ödeyecek: Maliye Düğmeye Bastı

Yeni vergi paketi ile milyonlarca ev sahibi her ay ödeme yapmak zorunda kalacak. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, ev sahiplerinin yılda bir kez beyanname vererek ödedikleri kira vergisinin (Gayrimenkul Sermaye İradı-GMSİ) otomatik hale getirilebileceği öne sürüldü.

İktidarın hazırladığı yeni vergi paketine göre, kiracılar her ay kiralarını bankaya yatıracaklar. Banka, hesaba yatırılan kira bedelinin yüzde 20'sini vergi olarak kesip Maliye'ye aktaracak, kalan kısmı ise ev sahibinin hesabına bırakacak. Örneğin, 10 bin lira kira geliri olan bir ev sahibinin aylık kira geliri bu düzenlemeyle 8 bin liraya düşecek.

Mevcut yasada, bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi, bir sonraki yıl beyanname ile ödeniyor. Beyan sırasında, her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden yüzde 15'ten başlayarak vergi alınıyor. Yeni sistemde ise kira gelirlerinden her ay maaşlardan yapılan vergi kesintisi (stopaj) gibi kesinti yapılabileceği belirtiliyor.

Tüm kira ödemeleri bankalar aracılığıyla yapılacak. Banka, ev sahibinin hesabına yatan kira parasından yüzde 20 stopaj kesintisi yapabilecek. Kalan tutar ise vergisi ödenmiş kira geliri olarak ev sahibinin hesabına geçecek. Bu yöntemle, normalde yüzde 15'ten başlayan kira vergisi yüzde 20'ye yükselmiş olacak. Ev sahipleri daha sonra isterlerse giderlerini beyan edip ödedikleri vergiden iade talep edebilecekler.

Uygulamanın 2025'ten itibaren elde edilecek kira gelirlerinde geçerli olacağı iddia ediliyor. Bu düzenlemeyle, devletin ev sahiplerinden 40 milyar lira kira vergisi tahsil edeceği öngörülüyor. Bu da 200 milyar lira olması beklenen kira gelirinden ev sahiplerine kalan tutarın 160 milyar lira olacağını gösteriyor. Yeni düzenleme ile ev sahipleri, 12 aylık kira gelirinin 1 aylık tutarını devlete vergi olarak öderken, 2 aylık kirayı devlete vermek zorunda kalabilirler.