Kamuda Çalışacak 8 Bin Personel Alınacak - Açıklama Bakan'dan Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Törende, kamu kurumlarındaki işlere yerleştirilen 2 bin 392 engelli vatandaşın atama belgeleri takdim edilirken, Bakan Göktaş, deprem bölgesine destek sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 8 bin kişilik yeni bir personel alımı yapılacağını belirtti. Bakan Göktaş, detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti. Bu alımla birlikte kamu kurumlarında çalışan engelli memur sayısının 70 binin üzerine çıkması hedefleniyor.