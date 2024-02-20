Kamuda Çalışacak 8 Bin Personel Alınacak - Açıklama Bakan'dan Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Törende, kamu kurumlarındaki işlere yerleştirilen 2 bin 392 engelli vatandaşın atama belgeleri takdim edilirken, Bakan Göktaş, deprem bölgesine destek sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 8 bin kişilik yeni bir personel alımı yapılacağını belirtti. Bakan Göktaş, detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti. Bu alımla birlikte kamu kurumlarında çalışan engelli memur sayısının 70 binin üzerine çıkması hedefleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, 8 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Törende, kamu kurumlarındaki işlere yerleştirilen 2 bin 392 engelli vatandaşın atama belgeleri takdim edilirken, Bakan Göktaş, deprem bölgesine destek sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla 8 bin kişilik yeni bir personel alımı yapılacağını belirtti. Bakan Göktaş, detayların ilerleyen günlerde açıklanacağını ifade etti. Bu alımla birlikte kamu kurumlarında çalışan engelli memur sayısının 70 binin üzerine çıkması hedefleniyor.