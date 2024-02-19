

Devletten Herkese Günlük 720 TL Geri Ödemesiz Yardım! İşte Başvuru Şartları

Asgari ücretin 17 bin TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, geçim sıkıntısı çekenlere yönelik sosyal yardımlar da artırıldı. Şimdi, 81 ilde başvuruları kabul edilen bu yardım programından yararlanmak için herhangi bir şart aranmıyor. Öğrenciler ve iş bulmakta zorlanan herkes günlük 326 TL ile 720 TL arasında cep harçlığı alabilecek.

İŞKUR'a başvuran herkes, herhangi bir şart aranmaksızın 81 ilde geçerli olan bu ödenekten faydalanarak günlük cep harçlığı alabiliyor. Piyasaya kalifiye çalışanlar sağlamayı hedefleyen İŞKUR'un ödemeleri her ay düzenli olarak devam ediyor.

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte öğrenci ve işsizlere yönelik verilen yardım günlük 719 TL'ye çıkarıldı. İŞKUR'un uyguladığı iş başı eğitim programlarına katılanlar, hem becerilerini geliştiriyor hem de cebine günlük 326 TL ile 720 TL arasında destek alıyor.

İŞKUR'un iş başı eğitim programları, iş arayanlara iş buluncaya kadar geçen süre içinde maddi destek sağlarken, aynı zamanda yeni beceriler kazanma imkanı sunuyor. Başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden kolayca yapılabiliyor. İş arayanlar, eğitimlere katılarak hem becerilerini geliştiriyor hem de maddi destek almanın avantajını yaşayabiliyor.