Türkiye'de 7 bine yakın personel işe alınacak! En düşük maaş 6 bin 249 TL olacak...
Memur ilanları peş peşe geliyor. Devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar için hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alımı ilanları yayımlandı. Birçok ilde 7 bine yakın personel alımı yapılacak. 2022 Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseltilmişti. İşte 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı ile ilgili detaylar...
Memur alımı ilanları, devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kadrolara belirli tarihlerde personel alımı yapılıyor.
İŞKUR üzerinden duyurulan kadrolara atanan memurlar en düşük 6.429 lira maaş alacak. Ocak zammı ile birlikte memurların en düşük maaşı 6.429 lira olarak belirlendi. Peki, hangi kadrolara personel alınacak? İşte 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı....
HANGİ KADROLARA MEMUR ALIMI YAPILACAK?
İşte 2022 Ocak ayı sözleşmeli personel ve memur alımı kadroları...
KONYA KARATAY BELEDİYESİ
7 şehir plancısı, memur, tahsildar personeli
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
75 zabıta memuru
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
19 uzman yardımcısı
KILIÇARSLAN BELEDİYESİ
2 tahsildar, bilgi işlemci
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
15 kültür ve turizm uzman yardımcısı
ADALET BAKANLIĞI
550 icra müdür ve müdür yardımcısı
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
10 uzman yardımcısı
HELAL AKREDİTASYON KURUMU
3 uzman yardımcısı
SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI
10 uzman yardımcısı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
135 avukat, tekniker, büro personeli
DANIŞTAY
5 hizmetli
DEVLET SU İŞLERİ
70 mühendis
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ
152 psikolog, veteriner, mühendis
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
652 yurt yönetim personeli
SERHAT KALKINMA AJANSI
3 uzman personel
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
2 müfettiş yardımcısı
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
7 mimar, yazılımcı
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
80 uzman yardımcısı
DEREBUCAK BELEDİYESİ
2 zabıta memuru
SULUSARAY BELEDİYESİ
6 itfaiye eri, zabıta memuru
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
923 spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
6 güvenlik ve temizlik personeli
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
12 itfaiye eri
KUMLUCA BELEDİYESİ
8 zabıta memuru
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
4.175 çeşitli alanlarda personeller
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
30 uzman yardımcısı