Türkiye'de 7 bine yakın personel işe alınacak! En düşük maaş 6 bin 249 TL olacak...



Memur ilanları peş peşe geliyor. Devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar için hem kadrolu hem de sözleşmeli personel alımı ilanları yayımlandı. Birçok ilde 7 bine yakın personel alımı yapılacak. 2022 Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 6 bin 429 liraya yükseltilmişti. İşte 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı ile ilgili detaylar...



Memur alımı ilanları, devlet kadrolarında görev almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kadrolara belirli tarihlerde personel alımı yapılıyor.



İŞKUR üzerinden duyurulan kadrolara atanan memurlar en düşük 6.429 lira maaş alacak. Ocak zammı ile birlikte memurların en düşük maaşı 6.429 lira olarak belirlendi. Peki, hangi kadrolara personel alınacak? İşte 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı....



HANGİ KADROLARA MEMUR ALIMI YAPILACAK?

İşte 2022 Ocak ayı sözleşmeli personel ve memur alımı kadroları...



KONYA KARATAY BELEDİYESİ

7 şehir plancısı, memur, tahsildar personeli



DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

75 zabıta memuru



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

19 uzman yardımcısı



KILIÇARSLAN BELEDİYESİ

2 tahsildar, bilgi işlemci



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

15 kültür ve turizm uzman yardımcısı



ADALET BAKANLIĞI

550 icra müdür ve müdür yardımcısı



TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

10 uzman yardımcısı



HELAL AKREDİTASYON KURUMU

3 uzman yardımcısı



SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI

10 uzman yardımcısı



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

135 avukat, tekniker, büro personeli



DANIŞTAY

5 hizmetli



DEVLET SU İŞLERİ

70 mühendis



ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ

152 psikolog, veteriner, mühendis



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

652 yurt yönetim personeli



SERHAT KALKINMA AJANSI

3 uzman personel



BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

2 müfettiş yardımcısı



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

7 mimar, yazılımcı



GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

80 uzman yardımcısı



DEREBUCAK BELEDİYESİ

2 zabıta memuru



SULUSARAY BELEDİYESİ

6 itfaiye eri, zabıta memuru



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

923 spor uzmanı, psikolog, gençlik çalışanı



TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU

6 güvenlik ve temizlik personeli



KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

12 itfaiye eri



KUMLUCA BELEDİYESİ

8 zabıta memuru



AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

4.175 çeşitli alanlarda personeller



CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

30 uzman yardımcısı

