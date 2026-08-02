İYİ PARTİ'DEN ISPARTA İÇİN KRİTİK ÇEVRE UYARISI: "HAŞERE, YANGIN VE KİRLİLİK RİSKİ BÜYÜYOR"

İYİ PARTİ'DEN ISPARTA İÇİN KRİTİK ÇEVRE UYARISI: "HAŞERE, YANGIN VE KİRLİLİK RİSKİ BÜYÜYOR"
ISPARTA
G.Tarihi: 22.07.2026 11:38
352698 Okunma
0

İYİ PARTİ'DEN ISPARTA İÇİN KRİTİK ÇEVRE UYARISI: "HAŞERE, YANGIN VE KİRLİLİK RİSKİ BÜYÜYOR"

İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı, haftalık gündem değerlendirmesinde kentin giderek büyüyen çevre sorunlarını masaya yatırdı. İYİ Parti İl Basın Sözcüsü Avukat Ülken Baş, mahallelerdeki bakımsız boş arazilerin, yetersiz çöp konteynerlerinin ve altyapı eksikliklerinin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.
Boş Araziler Hastalık ve Yangın Saçıyor
Avukat Ülken Baş'ın açıklamalarında öne çıkan en büyük tehditlerden biri, mahalle aralarında bulunan ve bakımı yapılmayan boş arsa ve araziler oldu.
  • Haşere ve Yılan Tehlikesi: Artan sıcaklıklarla birlikte bu alanlarda haşere ve kemirgen üremesinde ciddi artışlar yaşandığı, bilim insanlarının raporlarına göre özellikle yılan popülasyonunda anormal artışlar görülebileceği vurgulandı.
  • Yangın Riski: Yabani otlarla kaplı bu bakımsız alanların, yaz aylarında yangın riskini büyük ölçüde artırdığı ifade edildi.
  • Kimyasal Atık Tehlikesi: Söz konusu alanlara evsel atıkların yanı sıra kimyasal atıkların da atılmasının, çevre ve insan sağlığı açısından daha ciddi problemlere yol açabileceği uyarısı yapıldı.
Çöp Konteynerleri Yetersiz, Kötü Koku Yayılıyor
Şehirdeki atık yönetiminin yetersizliğine de dikkat çeken Baş, Çevre Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği tarafından hazırlanan rapora atıfta bulundu:
  • Mevcut çöp konteynerlerinin %35 oranında yetersiz kaldığı tespit edildi.
  • Gerekli bakımların ve düzenli boşaltımın yapılmaması nedeniyle şehre yayılan kötü kokunun, özellikle yaz aylarında vatandaşların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğü belirtildi.
  • Düzensiz döküm alanlarından kaynaklanan sızıntı sularının, yeraltı su kaynaklarına karışma riski taşıdığına dikkat çekildi.
İYİ Parti'den Çözüm Önerileri ve Dijital Denetim Çağrısı
Isparta Belediyesi'nin bu konularda kayıtsız kaldığını savunan İYİ Parti, toplum sağlığını korumak adına atılması gereken somut adımları şu şekilde sıraladı:
  • Boş arsaların ivedilikle tespit edilip temizlenmesi.
  • Mülk sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapılması ve idari para cezalarının kararlılıkla uygulanması.
  • Özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinin sayısının artırılması, boşaltma ve dezenfeksiyon işlemlerinin sıklaştırılması.
  • Orta vadede anlık tespitler yapabilmek adına kontrollerin dijital sistemler ve dronlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi.
İYİ Parti yönetimi, kamuoyunu bilgilendirme sorumlulukları gereği konunun yakın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, somut adımların zaman kaybedilmeden atılması gerektiğini belirtti.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı