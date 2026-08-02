İYİ PARTİ'DEN ISPARTA İÇİN KRİTİK ÇEVRE UYARISI: "HAŞERE, YANGIN VE KİRLİLİK RİSKİ BÜYÜYOR"

Haşere ve Yılan Tehlikesi: Artan sıcaklıklarla birlikte bu alanlarda haşere ve kemirgen üremesinde ciddi artışlar yaşandığı, bilim insanlarının raporlarına göre özellikle yılan popülasyonunda anormal artışlar görülebileceği vurgulandı.

Artan sıcaklıklarla birlikte bu alanlarda haşere ve kemirgen üremesinde ciddi artışlar yaşandığı, bilim insanlarının raporlarına göre özellikle yılan popülasyonunda anormal artışlar görülebileceği vurgulandı. Yangın Riski: Yabani otlarla kaplı bu bakımsız alanların, yaz aylarında yangın riskini büyük ölçüde artırdığı ifade edildi.

Yabani otlarla kaplı bu bakımsız alanların, yaz aylarında yangın riskini büyük ölçüde artırdığı ifade edildi. Kimyasal Atık Tehlikesi: Söz konusu alanlara evsel atıkların yanı sıra kimyasal atıkların da atılmasının, çevre ve insan sağlığı açısından daha ciddi problemlere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Mevcut çöp konteynerlerinin %35 oranında yetersiz kaldığı tespit edildi.

oranında yetersiz kaldığı tespit edildi. Gerekli bakımların ve düzenli boşaltımın yapılmaması nedeniyle şehre yayılan kötü kokunun, özellikle yaz aylarında vatandaşların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürdüğü belirtildi.

Düzensiz döküm alanlarından kaynaklanan sızıntı sularının, yeraltı su kaynaklarına karışma riski taşıdığına dikkat çekildi.

Boş arsaların ivedilikle tespit edilip temizlenmesi.

Mülk sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapılması ve idari para cezalarının kararlılıkla uygulanması.

Özellikle yaz aylarında çöp konteynerlerinin sayısının artırılması, boşaltma ve dezenfeksiyon işlemlerinin sıklaştırılması.

Orta vadede anlık tespitler yapabilmek adına kontrollerin dijital sistemler ve dronlar aracılığıyla gerçekleştirilmesi.

Avukat Ülken Baş'ın açıklamalarında öne çıkan en büyük tehditlerden biri, mahalle aralarında bulunan ve bakımı yapılmayan boş arsa ve araziler oldu.Şehirdeki atık yönetiminin yetersizliğine de dikkat çeken Baş, Çevre Mühendisleri Odası Isparta Temsilciliği tarafından hazırlanan rapora atıfta bulundu:Isparta Belediyesi'nin bu konularda kayıtsız kaldığını savunan İYİ Parti, toplum sağlığını korumak adına atılması gereken somut adımları şu şekilde sıraladı:İYİ Parti yönetimi, kamuoyunu bilgilendirme sorumlulukları gereği konunun yakın takipçisi olacaklarını vurgulayarak, somut adımların zaman kaybedilmeden atılması gerektiğini belirtti.