ISPARTA'DA 39 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM BÜTÇESİ: İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Toplam Proje Sayısı: 535 adet

535 adet Projelerin Toplam Parasalk Değeri: Yaklaşık 39 Milyar TL

Yaklaşık 39 Milyar TL 2026 Yılı Ayrılan Ödenek: 7,9 Milyar TL

7,9 Milyar TL Harcanan Miktar: 3 Milyar TL

3 Milyar TL Parasalk Gerçekleşme Oranı: %38

Belediye Proje Sayısı: 114 adet

114 adet Projelere Ayrılan Toplam Bütçe: 2,09 Milyar TL

2,09 Milyar TL 2026 İlk 6 Ay Ödeneği: 1,5 Milyar TL

1,5 Milyar TL Yapılan Harcama: 345 Milyon TL

345 Milyon TL Belediyelerin Parasalk Gerçekleşme Oranı: %22

"Gelen ödeneklerin zamanında ve hızlı bir şekilde kullanılmasını, sene sonuna geldiğimizde bu işler için tahsis edilmiş paraların usulüne uygun bir şekilde son kuruşuna kadar harcanmış olmasını umuyor ve bekliyoruz. Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusunda gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Toplantı Salonu’nda düzenlenen 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Vali Abdullah Erin'in yanı sıra tüm ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.Toplantıda Isparta genelinde çeşitli sektörlerde devam eden yatırımlar hakkında detaylı veriler paylaşıldı:İl genelindeki 535 projenin 114 adedinin belediyelere ait olduğu belirtildi. Belediyelerin yürüttüğü projelere ilişkin veriler ise şu şekilde yansıdı:Yatırımların gerçekleşme oranlarına değinen Vali Abdullah Erin, hem fiziki hem de parasal gerçekleşme oranlarının yıl içerisinde daha yüksek seviyelere çıkarılması gerektiğini vurguladı. Vali Erin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:Vali Erin’in değerlendirmelerinin ardından toplantı, ilgili bölge ve il müdürlüklerinin yürüttükleri projeler hakkında yaptıkları sunumlarla sona erdi.