ISPARTA'DA 39 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM BÜTÇESİ: İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

ISPARTA'DA 39 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM BÜTÇESİ: İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
ISPARTA
G.Tarihi: 22.07.2026 11:38
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ISPARTA'DA 39 MİLYAR LİRALIK DEV YATIRIM BÜTÇESİ: İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Isparta’da 2026 yılının ilk 6 ayında yürütülen kamu yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu 3. Toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirildi. İl genelinde toplam 39 milyar lirayı aşan 535 projenin yürütüldüğünü açıklayan Vali Erin, kurumara ödeneklerin zamanında ve etkin kullanılması talimatını verdi.
Toplantı Geniş Katılımla Gerçekleşti
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Toplantı Salonu’nda düzenlenen 2026 Yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Vali Abdullah Erin'in yanı sıra tüm ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri katıldı.
2026 Yılı Yatırım Rakamları Açıklandı
Toplantıda Isparta genelinde çeşitli sektörlerde devam eden yatırımlar hakkında detaylı veriler paylaşıldı:
  • Toplam Proje Sayısı: 535 adet
  • Projelerin Toplam Parasalk Değeri: Yaklaşık 39 Milyar TL
  • 2026 Yılı Ayrılan Ödenek: 7,9 Milyar TL
  • Harcanan Miktar: 3 Milyar TL
  • Parasalk Gerçekleşme Oranı: %38
Belediyelerin Yatırım Karnesi
İl genelindeki 535 projenin 114 adedinin belediyelere ait olduğu belirtildi. Belediyelerin yürüttüğü projelere ilişkin veriler ise şu şekilde yansıdı:
  • Belediye Proje Sayısı: 114 adet
  • Projelere Ayrılan Toplam Bütçe: 2,09 Milyar TL
  • 2026 İlk 6 Ay Ödeneği: 1,5 Milyar TL
  • Yapılan Harcama: 345 Milyon TL
  • Belediyelerin Parasalk Gerçekleşme Oranı: %22
Vali Abdullah Erin'den Kurumlara Hız ve Hassasiyet Çağrısı
Yatırımların gerçekleşme oranlarına değinen Vali Abdullah Erin, hem fiziki hem de parasal gerçekleşme oranlarının yıl içerisinde daha yüksek seviyelere çıkarılması gerektiğini vurguladı. Vali Erin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Gelen ödeneklerin zamanında ve hızlı bir şekilde kullanılmasını, sene sonuna geldiğimizde bu işler için tahsis edilmiş paraların usulüne uygun bir şekilde son kuruşuna kadar harcanmış olmasını umuyor ve bekliyoruz. Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi konusunda gayret gösteren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."
Vali Erin’in değerlendirmelerinin ardından toplantı, ilgili bölge ve il müdürlüklerinin yürüttükleri projeler hakkında yaptıkları sunumlarla sona erdi.
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