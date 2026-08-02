Isparta'da uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı
Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüyü düzenlenen çalışmalar sonucunda yakalayarak ceza infaz kurumuna teslim etti.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında;
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs,
"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs,
olmak üzere toplam 2 hükümlü yakalandı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.