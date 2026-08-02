İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Olcay Bayram’dan Isparta Çıkışı: "Isparta Örnek Bir Şehirdir"

İlk Durak İl Başkanlığı Oldu

"Siyasete başladığı günden beri birlikte olduğumuz ve bugün de Gençlik Kolları Genel Başkanı olarak tüm Türkiye’de çok güzel çalışmalara imza atan kıymetli Genel Başkanımızı ilimizde ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Gençlik kollarımız; eğitim faaliyetleri ve yaptıkları özverili çalışmalarla partimize çok ciddi katkılar sunmaktadır."

"Isparta, Türkiye’nin 81 İline Örnektir"

"Isparta bu konuda örnek göstereceğimiz illerin başında geliyor. Hem İsa Başkanımızın hem Batuhan Başkanımızın büyük gayretleri neticesinde Isparta, öyle bir ildir ki Türkiye’nin 81 iline gençlik yapılanması noktasında örnektir."

"Tandoğan’da Yaktığımız Çoban Ateşi Her Yerde Yanacak"

"İlerleyen günlerde Tandoğan’da yaktığımız çoban ateşinin devamı Isparta’da, İzmir’de, İstanbul’da bu yüreklerle birleşerek gelecek. Türk milletinin içine sıkıştırılmak istendiği bu çarka, başta Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu olmak üzere nasıl karşı durduğumuzu, Türk milletinin vicdanının sesi olduğumuzu ve iyilerin, cesurların iktidarının vaktinin geldiğini tüm Türkiye’ye göstereceğiz inşallah. İYİ Parti, Türk milletinin güzel geleceği için iktidar olmalıdır."

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Olcay Bayram, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere Isparta’ya geldi. İl teşkilatı tarafından coşkuyla karşılanan Bayram, partinin gençlik yapılanması çalışmaları kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.Genel Başkan Olcay Bayram’ın Isparta’daki ilk durağı İYİ Parti İl Başkanlığı oldu. Burada İYİ Parti Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Topçınar ve çok sayıda partiliyle bir araya gelen Bayram, teşkilatın çalışmalarını yakından inceledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Başkanı İsa Yalçın, Olcay Bayram’ın partiye olan katkılarına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:İl Başkanı Yalçın ayrıca İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Topçınar’a da genel merkez organizasyonlarında gösterdiği fedakarlıklar ve Isparta’yı başarıyla temsil ettiği için teşekkür etti.Toplantıda söz alan Gençlik Kolları Genel Başkanı Olcay Bayram, Isparta teşkilatının başarısını takdir ederek kentin parti çalışmalarındaki özel konumuna dikkat çekti. İYİ Parti’ye yakışır güçlü bir gençlik yapılanması inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Bayram, şöyle konuştu:Konuşmasında Türkiye genelindeki siyasi hedeflerine ve partinin misyonuna da değinen Olcay Bayram, iktidar yürüyüşlerinin kararlılıkla süreceğini ifade etti. Tandoğan vurgusu yapan Bayram, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:İl başkanlığındaki resmi açıklamaların ve konuşmaların ardından ziyaret, basına kapalı şekilde gerçekleştirilen istişare toplantısıyla devam etti.