SDÜ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İLK 10'DA!

200 Üniversite ve 50 Bin Öğrenci Katıldı

Rektör Saltan: "Öğrenci Odaklı Eğitim Anlayışımızın Kanıtı"

"Bu sonuçlar, üniversite olarak uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz öğrenci odaklı eğitim anlayışımızı bir kez daha kanıtlamış oldu. Isparta ve üniversitemiz, öğrencilerin aradığı her şeyi bulabileceği, hem akademik hem de sosyal açıdan mutlu olabileceği huzurlu bir yapıya sahip. Bizim var gücümüzle çalışmamızdaki temel amaç; öğrencilerimizin buradan memnun ayrılması, mesleklerini en iyi şekilde öğrenmesi ve mezun olduklarında üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmesidir."

Rektör Saltan’a "Bronz Ödül"

Ispartamızdan gelen sevindirici haberle devam ediyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye genelindeki üniversiteler arasında önemli bir başarıya imza attı.TÜMA'nın Türkiye genelindeki 200 üniversiteyi kapsayan ve yaklaşık 50 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği geniş ölçekli araştırmada, öğrencilerin memnuniyet düzeyleri mercek altına alındı. Akademik destekten kampüs yaşamına, sosyal imkanlardan yönetim kalitesine kadar pek çok kriterin değerlendirildiği memnuniyet anketinde Süleyman Demirel Üniversitesi, öğrencilerden aldığı yüksek puanlarla devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 10 listesine adını yazdırmayı başardı.Elde edilen bu prestijli başarıyı değerlendiren Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, üniversitenin kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Rektör Saltan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bu başarısının yanı sıra, yönetimsel performans da ödüllendirildi. Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeği kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, öğrencileriyle kurduğu samimi iletişim ve kampüs yönetimiyle öne çıkan Prof. Dr. Mehmet Saltan,'e layık görüldü.Ödül ve memnuniyet sonuçları hakkında konuşan Saltan, gençlere ve genç akademik personele çok değer verdiklerini belirterek, "Geleceğimiz onlara emanet. Onların nabzını yoklayarak, ne istediklerini anlayarak ve sorunlarına çözüm bularak bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu ödüle layık görülmekten dolayı çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.