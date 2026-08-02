Yaz Aylarıyla Birlikte Anız Yangınlarında Korkutan Artış!

"Anız Yakmak Toprağı Öldürüyor"

"Anızın yakılmasıyla topraktaki organik madde yakılarak yok edilmektedir. Zaten organik maddece zayıf olan topraklarımızda, bu durum var olan maddelerin de tamamen kaybına yol açıyor. Ayrıca bitki büyümesini teşvik eden karbon ve azot kaybı artarken, toprak yüzeyindeki yararlı mikroorganizmalar da ölüyor."

Yabani Hayvanlar ve Yaşam Alanları Yok Oluyor

Ekonomiye ve İletişim Hatlarına Büyük Darbe

Henüz hasat edilmemiş komşu tarım ürünleri yanarak kül oluyor.

Pahalı tarım aletleri ve sulama tesisleri ciddi zararlar görüyor.

Yerleşim birimleri için büyük bir yangın tehdidi oluşuyor.

Birçok bölgede haberleşme ve iletişim hatları zarar görerek kesintilere yol açıyor.

Hayvan otlatma alanları (meralar) yok oluyor.

"Bu Yıl Anız Yakmayalım, Ülkemizi Koruyalım"

"Bu sene anız yangınlarına müsaade etmeyelim, yakmayalım. Toprağımızı ve içindeki canlarımızı koruyalım. Üreticilerimizden, piknik yapanlardan, ekim dikim yapan herkesten rica ediyorum; dikkatli olalım. Vatanımızı korumak için anız yakanları uyaralım ve ülkemize sahip çıkalım."

Konuyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, anız yakmanın toprağa verdiği biyolojik ve fiziksel hasarları şu sözlerle açıkladı:Tuğrul, anız yakılan toprakların su ve rüzgar erozyonuna karşı çok daha hassas ve korumasız hale geldiğini de sözlerine ekledi.Anız yangınlarının çevreye ve ekosisteme olan acı faturasına da değinen İl Müdürü Mehmet Tuğrul, en büyük zararı yabani hayvanların gördüğünü belirtti. Yangınlar sebebiyle birçok canlı yuvasının ve yavrunun diri diri yanarak can verdiğini, yaşam ortamlarının küle döndüğünü söyleyen Tuğrul, bu durumun derin bir üzüntü kaynağı olduğunu ifade etti.Ayrıca duman, koku ve isin çevre kirliliğine yol açarak insan sağlığını da tehdit ettiği vurgulandı.Anız yangınlarının sadece doğayı değil, toplumsal yaşamı ve ekonomiyi de felakete sürüklediği belirtildi. Yangınların kontrolden çıkmasıyla meydana gelen zararlar şu şekilde sıralandı:Küçük bir kıvılcımın devasa orman yangınlarına dönüşebileceğini hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul, tüm vatandaşları ve üreticileri duyarlı olmaya çağırdı. Tuğrul, çağrısını şu sözlerle tamamladı: