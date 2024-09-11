Gülçiçeği’nde Beklenen Fiyat Açıklandı: Üreticiye 90 TL Müjdesi

Gülbirlik Yönetim Kurulu, binlerce gül üreticisinin merakla beklediği 2024 yılı gülçiçeği kilogram fiyatını açıkladı. Bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan karara göre, 2024 yılı gülçiçeği kilogram bedeli net 90 TL olarak belirlendi. Kuruluşundan bu yana üreticinin yanında olan Gülbirlik, bu kararla birlikte üreticilere ödeme yapmaya önümüzdeki hafta ortasından itibaren başlayacak.

Önce Peşin Ödeme, Şimdi Fiyat Farkı

Gülbirlik, kampanya dönemi süresince toplanan gülçiçeği miktarına göre üreticilere kilogram başına 45 TL peşin ödeme yapmıştı. Şimdi, belirlenen 90 TL'lik kilogram bedeliyle, aradaki 45 TL’lik fark, önümüzdeki hafta Gülbirlik’e bağlı kooperatifler aracılığıyla üreticilere ödenecek.

Gülbirlik'ten Üreticilere Destek: "Ortaklarımıza Hayırlı Olsun"

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, yaptığı açıklamada, 2024 yılı gülçiçeği fiyatını net 90 TL olarak belirlediklerini ve bu fiyatın tüm üreticiler için hayırlı olmasını dilediklerini ifade etti. Kampanya döneminin bir ay erken başladığını ve yaklaşık 50 gün sürdüğünü belirten Işıdan, bu süre zarfında bölgede yaklaşık 11 bin ton gülçiçeği rekoltesi gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi.

Işıdan, "Gülbirlik ve Rosense A.Ş.'nin ortak çalışmaları sonucunda bu yılki kilogram fiyatını net 90 TL olarak belirledik. Geçmişte olduğu gibi, üreticimize en iyi fiyatı vermek için çaba gösterdik. Bu anlayışımız yarın da aynı şekilde devam edecek" diye ekledi.

Geçen Yıl Üreticiye 54 TL 50 Kuruş Ödenmişti

2023 yılı gülçiçeği bedelinin ilk etapta net 50 TL olarak belirlendiğini, sonradan 4 TL 50 kuruş kar payı eklenerek 54 TL 50 kuruşa çıkarıldığını hatırlatan Işıdan, her zaman üreticiye en iyi fiyatı verme gayreti içinde olduklarını vurguladı.

"Gülcülüğün Geleceği İçin Üreticimizin Yanındayız"

Gül üreticilerinin Gülbirlik’in vazgeçilmezi olduğunu belirten İbrahim Işıdan, “Üreticilerimiz var ise Gülbirlik var. Onları yaşatmak, sektörü geleceğe taşımak bizim görevimiz. Bu bilinçle çalışıyor ve en iyi fiyatı vermek için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Gülbirlik’in her yıl kampanya sonrasında piyasa koşullarına göre fiyat belirlediğini ifade eden Işıdan, “Bu yıl da aynı titizlikle karar verildi ve yönetim kurulu olarak belirlenen fiyat üreticilere sunuldu” diye konuştu.







