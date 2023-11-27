IYAŞ Alış Veriş Merkezi'nde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sergisi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında IYAŞ alış veriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, kadın kooperatifleri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri bir sergi düzenledi. Sergide, emniyet, jandarma ve KADEM Isparta Şubesi (Kadın ve Demokrasi Derneği) kurdukları stantlarla kadına yönelik şiddete dikkat çekti.Serginin açılış kurdelesini kesen Vali Aydın Baruş, yaptığı açıklamada kadına karşı şiddetle mücadeleye toplumun dikkatini çekmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Baruş, kadına yönelik şiddetin her koşulda kınanması gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle erkeklerin duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü mutlu bir aile yaşamında kesinlikle şiddet olamaz. Kadına karşı yapılan her şiddet aslında toplumun güvenliğine karşı yapılan bir harekettir" dedi.Vali Baruş, şehir genelinde yapılan etkinliklere dikkat çekerek, içişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen KADES programının önemine değindi. Bu programın kadınların karşılaştığı şiddet olaylarını bildirmelerini sağlamak amacıyla geliştirildiğini belirten Baruş, bu konuda farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.Sergide yer alan polis ve jandarma stantlarını gezerek incelemede bulunan Vali Baruş, son olarak KADEM standında düzenlenen "Şiddete Ses Ol" etkinliğine katıldı. Sergide, kadınların başarılarına ve mücadele azimlerine odaklanan eserler de sergilendi.Vali Baruş, kadınların toplumun kalkınmasında, aile yapısının korunmasında ve bir arada tutulmasında vazgeçilmez bir role sahip olduğunu vurgulayarak, işbirliğiyle bu kınanması gereken olayların üstesinden gelebileceğimize inancını dile getirdi.