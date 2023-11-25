Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu Basın Açıklaması

Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Aysel Artan Durğay, 25 Kasım'ı anma ve kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Durğay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekildedir:"Bugün, 25 Kasım, eşitliğin olmadığını hatırladığımız gündür. Kadına yönelik şiddetin hala varlığını sürdürdüğü, hak ihlallerinin yaşandığı bir dönemdeyiz. Toplumun her kesiminde kadına yönelik şiddetle mücadele etmek, haklarını savunmak hepimizin sorumluluğudur.Şiddetin birçok şekliyle karşılaşan kadınlar, sessiz kalmayacak, haklarının kaybına müsaade etmeyeceklerdir. Isparta Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak, bu mücadelede kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Hukuki destek, bilinçlendirme çalışmaları ve toplumun bu konuda duyarlılığını artırmaya yönelik adımlar atmayı sürdüreceğiz.Şiddetle mücadelede sadece devletin değil, tüm toplumun aktif bir rol oynaması gereklidir. Eğitimden medyaya, yargıdan polise kadar tüm kurumlar, kadına yönelik şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmak adına işbirliği içinde olmalıdır.Bugün, 25 Kasım, kadın hakları mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Kadınlar olarak bir araya gelmeli, güç birliği oluşturmalı ve haklarımıza sahip çıkmalıyız. Kadına yönelik şiddete karşı durmalı, sesimizi yükseltmeli ve toplumsal bilincin oluşturulmasına katkı sağlamalıyız.Unutmayalım ki eşitlik, adalet, ve özgürlük için mücadele etmek sadece bugün değil, her gün devam etmelidir. Toplumumuzda kadına yönelik şiddetin son bulması dileğiyle, tüm kadınların 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, mücadelede yan yana durmaya devam ediyoruz."