"Sürücü Kurslarından Şok Talep: Ehliyet Fiyatları Yüzde 100 Artıyor!"

10 Aralık'ta Yürürlüğe Girecek Yeni Fiyatlar Belli Oldu

Sürücü kurslarının, 2024 yılı için belirlenecek ehliyet fiyatlarına ilişkin talepleri şaşkınlık yarattı. Sürücü kursu işletmecileri, akaryakıt, çalışan ücretleri, vergiler, kiralar, faturalar ve araç bakım masraflarındaki artışları gerekçe göstererek, 2024 yılı için yüzde 100'lük bir zam talebinde bulundu.

Zam Talebinin Ardında Yatan Nedenler

Sürücü kurslarının temsilcisi olan Taban Fiyat Tespit Komisyonu, 27 Aralık'ta bir araya gelerek yeni yılın ehliyet fiyatlarını belirleyecek. 2023 yılında başlayan ehliyet kursu ücretlerindeki ortalama 7.500 liralık seviye, geçen bir yıl içinde ciddi bir artışa sahne oldu. Bu yüksek zamlar, sürücü adaylarının tepkisine neden oldu.

Sektörden Yapılan Açıklama

Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepegöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sürücü kursları olarak, akaryakıt, çalışan ücretleri, vergiler, kiralar, faturalar ve araç bakım masraflarındaki artışları dikkate alarak 2024 yılı için yüzde 100'lük bir artış talep ediyoruz. Bu yıl hedefimiz olan 7060 TL olan kurs ücretini 15 bin TL'ye çıkarmak. B sınıfı ehliyetin kurs ücreti sadece. Harçlara gelecek zamla birlikte B sınıfı ehliyetin fiyatı 20 bin TL'yi aşacak" dedi.

Son Başvuru Tarihi 10 Aralık

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar için 2023 fiyatlarından yararlanma şansı ise 10 Aralık'a kadar devam ediyor. Bu tarihten sonra belirlenecek yeni fiyatlar doğrultusunda ehliyet alma maliyetleri önemli ölçüde artış gösterecek. Sürücü adayları, zam öncesinde ehliyet alarak maliyet artışlarından kaçınma imkanını değerlendirebilirler.