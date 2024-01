İYİ PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AHMET TURAL'IN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI

Sevgili Isparta Basın Mensupları,Bugün, siz değerli basın mensuplarımızla bir araya gelerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlama amacıyla düzenlediğimiz kahvaltı organizasyonuna katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür etmek isterim.Ispartamızın her biri ayrı değere sahip, kıymetli basın mensupları olarak, demokrasimizin temel taşlarından biri olan görevinizi özveriyle yerine getirdiğinizi görmek ve bu özel günü birlikte kutlamak benim için büyük bir onur.Çağdaş ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan siz kıymetli basın mensupları, kamuoyunu bilgilendirme, vatandaşlarımızla kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olma, tarafsızlık ilkesini benimseyerek vatandaşlarımızın haber alma hakkını yerine getirme gibi önemli görevleri üstlenmektesiniz.Kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşan ve aynı zamanda kamunun vicdanını temsil eden basın mensuplarımız, zor şartlar altında ve sorumluluk duygusuyla toplumumuza hizmet etmektedir.Sizlerle yöneticilik sürem boyunca karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde her zaman aynı yolda yürüyerek, Ispartamıza hizmet etme çabası içinde olduk. Bundan sonraki süreçte de bu anlayışla devam edeceğiz.Bu vesileyle, gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakarca çalışan siz kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarınızda mutlu ve başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum.Saygılarımla, Ahmet Tural İYİ Parti Belediye Başkan Adayı