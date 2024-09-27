ITSO’dan SDÜ Hastanesi Ek Hizmet Binasına 1.7 Milyon Liralık Destek

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne yapılacak Ek Yoğun Bakım Ünitesi Hizmet Binası için 1 milyon 700 bin liralık bağışta bulundu. Bağış, Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği aracılığıyla projeye aktarılacak.

Ek hizmet binası, SDÜ Hastanesi'nin yanında inşa edilecek ve yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda bodrum, zemin kat ve birinci kat olarak planlanacak. İçerisinde acil müdahale odaları, ameliyathaneler ve yoğun bakım ünitelerinin yer alacağı bina, şehrin sağlık altyapısına önemli bir katkı sunacak.

ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik önderliğinde toplanan bağış, bir toplantı ile Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği Yöneticisi Selman Boyacı’ya teslim edildi. Toplantıya SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Taylan Oksay, ITSO Başkanı Metin Çelik ve ITSO yönetim kurulu üyeleri katıldı.

SDÜ Rektörü Prof. Dr. Saltan, yapılan bağışın önemine dikkat çekerek, “Projeyi hayırseverlerin desteğiyle en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara nezdinde de gerekli girişimlerde bulunduk. ITSO’ya katkılarından dolayı teşekkür eder, tüm halkımızı destek olmaya davet ediyorum” dedi.

ITSO Başkanı Metin Çelik, “Sağlık altyapısına katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk. Yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte şimdilik 1 milyon 700 bin liralık bir destek sağladık. Ancak bu rakamın üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Isparta’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonrası, proje sahasında incelemelerde bulunuldu. Ek hizmet binasının tamamlanmasıyla, Isparta ve çevre illere hizmet verecek modern bir yoğun bakım ünitesi kazandırılması hedefleniyor.