Vali Abdullah Erin Görevine Başladı

Cumhurbaşkanlığı’nın 18.09.2024 tarihli ve 2024/321 sayılı Valiler Kararnamesi ile Isparta'ya atanan Vali Abdullah Erin, kente gelerek görevine resmen başladı. Isparta Valiliği önünde Garnizon Komutanı Albay Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile Valilik birim müdürleri tarafından karşılanan Vali Erin, daha sonra makamına geçti.

Vali Erin, makamında protokol üyeleriyle kısa bir görüşme yaptıktan sonra, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Isparta gibi güzide bir şehirde görev yapmaktan büyük onur duyduğunu belirten Erin, şehre hizmet etme noktasında tüm gücüyle çalışacağını ifade etti. Vali Erin, "Bugün itibariyle Isparta’da valilik görevime başlamış bulunuyorum. Rabbime şükrediyorum ki böyle güzel bir şehre hizmet etmeyi nasip etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya güvenlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Erin, Isparta'nın huzurlu yapısını koruyarak şehri daha ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti. “Hiçbir zaman tartışmaların tarafında olmayacağız. Huzurlu bir şehir olan Isparta’da bu huzur ortamını daha da güçlendirmek için çalışacağız” ifadelerini kullanan Erin, sosyal ve ekonomik alanda şehri kalkındırmak için tüm taraflarla iş birliği içerisinde olacağını vurguladı.

Isparta’nın ekonomik, ticari ve turizm potansiyelini daha çok ön plana çıkarmayı amaçladıklarını söyleyen Erin, şehrin mevcut sorunlarını çözmek için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti. Erin, özellikle yardıma muhtaç kesimlere, yetimlere ve özel gereksinime sahip bireylere ulaşmak için özel çaba sarf edeceklerini ve "Onlar bize gelmeden biz onlara gideceğiz" dedi.

Vali Erin, Isparta’nın doğal ve kültürel zenginliklerini daha da geliştirerek Türkiye’nin yaşamak istenen şehirlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini de ekledi. Konuşmasının sonunda tüm Ispartalılara sevgi ve saygılarını sunan Erin, "Allah bizleri mahcup etmesin, Isparta'ya hizmet etmek büyük bir onur" diyerek sözlerini noktaladı.















