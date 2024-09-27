Isparta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden Kadınlara KADES Bilgilendirmesi

Isparta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, il sınırları içinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla 6 kadın vatandaşa KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında bilgilendirme yaptı.

Emniyet Teşkilatı olarak, kadınların her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek ve onları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen bu etkinlik ile KADES uygulamasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



