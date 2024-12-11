Isparta'da Konforlu ve Isıtmalı Otobüs Durakları da Geliyor

Konforlu ve Isıtmalı Duraklar da Geliyor

Belediye, özellikle yoğun kullanılan bölgelerde durakları daha konforlu hale getiriyor. Kaymakkapı Meydanı, Halk Eğitim Merkezi önü ve Iyaş AVM karşısında bulunan otobüs durakları kapalı ve klimalı olarak düzenlendi. Tuhafiyeciler Sitesi önüne de ısıtmalı bir durak yerleştirildi. Başkan Başdeğirmen, “Şehrimizin farklı noktalarında bu tür konforlu durakları yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni kapalı duraklar, 32 mahalledeki vatandaşların hizmetine sunulacak. Belediye, 2024 yılında bu çalışmalara hız vererek açık otobüs duraklarını kapalı hale getirmeyi sürdürecek.







