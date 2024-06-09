AK Parti Isparta İl Başkanlığı’ndan CHP İl Başkanı Vedat Şenol’a Yanıt

AK Parti Isparta İl Başkanlığı, CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol’un su faturalarına yansıtılan fiyatlarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Yapılan basın açıklamasında, su fiyatlarındaki artışın, düşük fiyatlarla su tüketiminin tasarrufsuz hale gelmesini önlemek amacıyla yapılan bir düzenleme olduğu vurgulandı.

AK Parti'nin Belediye Meclisi Grup Başkanı olarak alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada, su tüketiminde tasarrufun önemine dikkat çekildi. Açıklamada, "Yıllardır düşük gelen su fatura fiyatları nedeniyle su tüketiminde tasarrufsuzluğun önüne geçilmesi gerektiği düşünülerek bir çalışma yapılmıştır. Dört kişilik bir ailenin su tüketimi hesap edilerek bir ücret değerlendirmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada ayrıca, CHP İl Başkanı Vedat Şenol’un su faturaları üzerinden yaptığı eleştirilerin manipülatif olduğu belirtildi. "Bilinçsiz su tüketiminin ciddiyetine dair bir bilginizin olmadığı ve gelecek nesillerimize miras olarak bırakmamız gereken önemli değerlerimizi dikkate almadığınızı üstü kapalı bir şekilde enflasyon durumlarını ön plana çekip hemşerilerimize karşı manipüle eden ifadelerinize yer vermektesiniz." ifadelerine yer verildi.

AK Parti Isparta İl Başkanlığı, su fiyatlandırmasının amacının gelir elde etmek değil, su tüketiminde farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. "Vatandaşlarımızdan geri gelen dönüşlerle doğru karar aldığımızı görüyoruz. Önümüzdeki aylarda toplam tüketimi paylaşarak su kullanımında tasarrufu tüm hemşerilerimizle paylaşacağız." denildi.

Açıklamanın sonunda, CHP zihniyetinin gerçek hizmet hakkında bilgiye sahip olmadığını belirten AK Parti Isparta İl Başkanlığı, "İl başkanının su fiyatlarından manipülasyon yapmak yerine suyun tasarruflu kullanılmasına dikkat çekecek açıklamalarda bulunmasını beklerdim." ifadeleriyle eleştirilerini sürdürdü.

