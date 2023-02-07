ITSO Başkanı Çelik’ten geçmiş olsun mesajı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'yi etkiledi.

Deprem sonrasında geçmiş olsun mesajı yayımlayan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kurtarılmayı bekleyenler için dua ediyoruz. İnşallah birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaralarımızı saracağız.” dedi.