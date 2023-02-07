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​ANTALYA ODA VE BORSALARINDAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ELİ ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI

​ANTALYA ODA VE BORSALARINDAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ELİ ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
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ANTALYA ODA VE BORSALARINDAN DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ELİ
ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de ağır yıkıma neden olan deprem felaketinin ardından harekete geçen Antalya’daki oda ve borsalar ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi, yardım kampanyası başlattı.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret Borsası ile Antalya Organize Sanayi Bölgesi koordinasyonunda başlatılan kampanya kapsamında, deprem bölgesindeki vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yardım malzemeleri toplanacağı duyuruldu.
GÖNDERİLECEK MALZEMELER
ANFAŞ Antalya EXPO Center’da toplanarak afet bölgesine ulaştırılacak olan yardımlarda öncelikle kabul edilecek malzemeler belirlendi. Yardımda bulunmak isteyenler, eldiven, mont, bere, çocuk mont ve kışlık giysi, tüplü katalitik soba, yatak battaniye, powerbank, gıda kolisi, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenikped, temizlik ve hijyen malzemelerini ANFAŞ EXPO Center’a ulaştırabilecek. Yardımda ikinci el ve kullanılmış malzemenin kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Kampanyaya destek vermek isteyenlerin “DEPREM” yazıp 1866’ya SMS göndererek ya da AFAD’ın resmi web sitesinde bulunan hesap numaralarına nakdi yardımda bulunabilecekleri kaydedildi.
BAŞKANLARDAN ÇAĞRI: YARALARI BİRLİKTE SARALIM
ATSO ve OSB Başkanı Ali Bahar, depremin yarattığı yıkım ve can kaybının her geçen dakika ağırlaştığını belirterek, bölgedeki depremzedelerin yaralarının sarılması gerektiğini kaydetti. Antalya oda ve borsalar olarak birlikte hareket ederek bölgenin acil ihtiyaçları için yardım kampanyası başlattıklarını belirten Bahar, herkesi kampanyaya katkı koymaya davet etti.
Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye’nin deprem gerçeğiyle bir kere daha en ağır şekilde yüzleştiğini belirterek, felaketin yaralarının birlikte sarılabileceğini kaydetti. Çandır, bölgenin ihtiyaçları belirlenerek başlattıkları kampanyada toplanacak malzemelerin en kısa sürede depremzedelere ulaştırılacağını söyledi.
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Özen, ağır yıkıma ve çok sayıda can kaybına nedendepremin yaralarını sarmak için bütün imkanları seferber edeceklerini söylerken, bağış çağrısında bulundu.
Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, kış şartlarında yaşanan depremin ardından depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kampanya başlattıklarını belirterek, vatandaşları kampanyaya destek olmaya çağırdı.
 
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